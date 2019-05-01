腫瘤術後淋巴水腫 淋巴靜脈吻合術助重生

2019-05-01

記者方志賢／高雄報導

中國澳門籍的黃小姐6年前切除卵巢癌，3年後因淋巴水腫，導致右下肢腫脹疼痛，痛到無法出門，也丟了工作。日前跨海到高雄長庚醫院接受微創超顯微淋巴管─靜脈吻合術，醫師以比頭髮還纖細的縫線將淋巴管接引至靜脈，讓造成肢體腫脹的淋巴液回流，進而改善下肢腫脹情形。

高雄長庚醫院整形外科醫師楊家森表示，不少乳癌及婦癌患者切除惡性腫瘤後，需再接受淋巴結廓清術，因而破壞淋巴系統，造成淋巴水腫，若惡化成肢體蜂窩性組織炎，患者苦不堪言，毫無生活品質。

44歲的黃小姐原本從事會計工作，3年前右下肢開始腫脹疼痛，痛到無法出門，也沒辦法工作，四處求醫都未能改善，經朋友介紹，本月20日跨海到高雄長庚接受超顯微淋巴靜脈吻合術，術後第4天出院，右下肢明顯消腫。

楊家森說，微創超顯微淋巴管─靜脈吻合術，將直徑僅0.03至0.05公分的淋巴管接引至細靜脈，讓造成肢體腫脹的淋巴液經淋巴管引流至靜脈系統，如建立淋巴液回流替代道路般，進而改善肢體腫脹。

楊家森說，淋巴管直徑很小，要接上靜脈必須使用比頭髮還纖細的縫線，在放大至少20至30倍的高倍顯微鏡下進行超顯微手術，3年多前他到日本東京進修這項超顯微手術，迄今已順利完成186例。

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