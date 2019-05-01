學者：掌握市場 才不會對不起農民

2019-05-01

〔記者簡惠茹／台北報導〕台中市府帶農民到中國展售蔬果，農民怨嘆農產品沒人買。台大教授表示，縣市政府推動農民出國展售農產要對國外市場有把握，才不會鎩羽而歸或對不起農民。農委會則表示，農委會帶隊的參展模式從市場調查、業者行前教育到展場布置，都有所把關。

台灣大學農藝學系名譽教授郭華仁表示，農產運銷是很專業的領域，建議各縣市政府要帶領農民前往參展銷售前，先參考過去案例，更要尋求真正專業人士協助，熟悉模式再來實際運作會比較好。對於陸續有許多縣市政府都喊出要帶農民到中國展售農產品，郭華仁認為，農委會也已經說得很清楚，不要把雞蛋放在同一個籃子裡面，中國市場不是說不能去，但應該要對當地市場有所掌握。

農委會今年也帶隊參加香港水果嘉年華、日本東京國際食品展等展覽，農委會國際處表示，前者展後帶動兩成買氣，後者除了展期簽下二十三億元訂單，業者後來也陸續接到訂單達八千萬元台幣。

國際處指出，農委會帶隊參展前會先針對當地市場進行調查，從該地消費者喜好到可能可以拓展的水果品項，也會對前往參展的業者先進行行前教育，讓大家知道如何推銷自己的產品，整個展場布置到文宣品的製作也都會仔細設計，把台灣農產品的特色帶進去，從行前到展出都經過專業仔細籌畫。

國際處表示，展售目的也分成拓展市場和擴大既有銷售量，後者以香港水果嘉年華為例，行前先跟該地通路業者接洽鋪貨，讓消費者看到展售成果後，馬上就買得到，加速流通。

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