日夜黏3C 「早發性老花」報到

2019-04-30

記者吳亮儀／台北報導

一名36歲的工程師每天上班都緊盯電腦超過8小時，下班也繼續滑手機、打電動，近日覺得看東西有些模糊而去檢查，發現近視度數減少，但同時也確診因睫狀肌過度疲勞、失去彈性，成了「早發性老花」。

三軍總醫院眼科主任呂大文指出，眼睛就像相機的鏡頭，在看東西時，會自動調節水晶體來對焦。睫狀肌就是調節水晶體的肌肉，在觀看遠處的物體時，睫狀肌會呈現鬆弛的狀態，讓水晶體變薄，在觀看近處物體時，睫狀肌會呈現收縮緊張的狀態。

呂大文說，這名工程師因為看近看遠都覺得模糊不清而就醫檢查，一經驗光檢查發現，近視度數由500多度變成400多度、不升反降，最後確診為因睫狀肌過度疲勞、失去彈性，造成早發性老花。

呂大文說，長時間看近物如進行電腦作業、滑手機時，睫狀肌會一直在收縮的緊張狀態，因而造成肌肉疲乏，而睫狀肌缺乏彈性也是造成老花眼的主因，很多年輕上班族曾出現老花現象，例如昏暗時看不清楚，及近距離閱讀和看手機也模糊等狀況。

呂大文指出，通常睫狀肌會隨年齡增長而逐漸失去彈性、喪失調節功能，導致看近時會有模糊、吃力的狀況，以往老花眼通常都發生在40歲以後，但現代人因為用眼習慣不佳，睫狀肌長期疲勞，導致眼睛提早老化，臨床上，年紀不老、眼睛卻花的民眾越來越多，老花眼平均年齡已經下降到30幾歲。

呂大文建議，正確用眼、預防眼睛疲勞的方式包含：近距離閱讀時保持40公分以上的距離，使用電腦的距離也要維持約70公分，此外要注意光線，避免讓3C產品螢幕發出的光比周圍還要亮，並且避免螢幕眩光。

適度休息或使用舒緩眼藥水

呂大文也指出，近距離用眼最重要的是要養成每30分鐘休息10分鐘的習慣，然而許多上班族工作型態可能難以執行，若時間不允許，也可適度、依指示使用成分含有舒緩睫狀肌功能的眼藥水，而維生素B12已被證實可有效舒緩睫狀肌。

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