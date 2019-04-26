全球首例！台大「捕風」揭限制颱風成長之謎／成功收集颱風眼海氣象資料 朝準確預報邁大步

2019-04-26

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大海洋研究所團隊佈建的海氣象浮標，二○一六年成功收集到強颱尼伯特的氣象資料，並成功揭露限制颱風成長機制，這是全球第一次收集到颱風眼的海氣象資料，全由本土人才完成，今年四月發表在國際期刊《自然通訊》，研究成果將被轉譯成電腦程式語言，植入颱風數值預報模式，朝準確預報颱風邁進一大步。

自製浮標 觀測西北太平洋海域

台大海洋所副教授楊穎堅表示，在科技部、台灣大學、氣象局等單位支持下，台大海洋所從二○一五年起組成浮標團隊製作進階型浮標，拆掉海氣象浮標上的舊品，換上自主研發的中控系統與即時資料衛星傳輸，放置在颱風經過最頻繁、現場觀測資料最缺乏的西北太平洋海域。

楊穎堅指出，二○一六年超級颱風尼伯特來襲，浮標即時傳回現場精準的海氣象實測數據，這是學界首度收集到颱風眼的海氣象資料，並創下首個強颱路徑接連穿過兩組海上浮標的罕見紀錄。

楊穎堅表示，雖然學界已知颱風藉由不斷吸收海面上的熱氣成長，成長關鍵期取決於颱風眼經過當地海洋的前後十小時內，但科學家始終苦於沒有海洋現場的高解析度觀測資料，也不確定颱風過後，溫暖洋面如何變成冷水坑。

研究團隊解開謎團，揭露關鍵時刻大氣和海洋間互動的連續過程。楊穎堅表示，尼伯特來襲時，海水上層溫度在颱風眼到來的四小時內陡降一．五度C，尼伯特的強度卻未增減；分析後發現限制颱風成長的機制，表層水溫雖減少一．五度C的熱量，颱風只吸收了一點點。

團隊再經由裝在浮標上的縮時攝影機拍到超級颱風影像，對照海流儀資料分析，關鍵四小時內，海洋上層的熱水雖被狂風巨浪捲到颱風裡，但同時颱風本身又強迫表層海水快速向前衝，上層海流變快了，下層海流跟不上，上下層海水拖拉之間，在水裡捲出無數大大小小的漩渦，底下冰冷的海水被迅速翻攪上了水面，破壞颱風繼續茁壯的機會。

楊穎堅表示，目前浮標已記錄到十個颱風經過時的海氣象變化，最終目標是要在TOMATO「多平台颱風觀測網」計畫下，建立西北太平洋海氣象浮標和水下滑翔機觀測陣列，捕風捉影守護台灣。

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