餵飽課輔偏鄉童 董娘變廚娘

2019-04-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星國中逾四分之一學生來自偏遠原鄉，校方為協助弱勢學童銜接課業，開辦夜間課輔班；家族經營鋼構工廠的李美子，憂心孩子上課餓肚子，每天自掏腰包上市場買菜，到學校煮飯，「董娘」變身「廚娘」，照顧廿三名弱勢學童的胃。六十三歲李美子說，孩子吃飽才有力氣念書，對的事會繼續做下去。

每天自掏腰包買菜 再開車到校煮飯

三星國中有三百廿名學童，九十名學生來自原鄉，占全校學生比例近三成，最遠來自大同鄉樂水、智腦等部落，通勤至少需要一小時，下午五點放學後要趕公車返家，無法參與校內課輔，學習與其他同學出現落差。

為了讓學童留校銜接課程，學校這學期與博幼基金會合辦課輔班，由四名課輔導師每天四點至六點為廿三名弱勢孩子輔導課業，下課後再加派校車接送學生返家。

課輔時間正值晚餐時間，原先由校長張煇志負責張羅；秀春教育基金會志工李美子曾到校服務，她憂心孩子吃不慣外食，這學期開始，每天自掏腰包採買食材，下午三點到校煮飯。有菜、有肉，口味還每天變化，或改用學生喜愛的小點心。

住在五結鄉的李美子，每天開車半個小時到三星，「不遠，即使再遠也要來幫忙。」至於餐費支出？李美子笑說：「菜很便宜，看到學生吃得滿足就很開心，不會計較餐費，還要繼續做下去！」

學生沈星語說，她住大同樂水部落，通勤至少一小時，現在不用趕末班車，可專心課業學習。

雖然晚餐暫有著落，但校車交通費一年仍要卅萬元經費，補教名師吳岳創辦的秀春教育基金會獲知，已響應捐款十萬元應急。

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