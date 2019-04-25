龍山寺將取消點燭 大廟尚未跟進／台北保安宮已改點小蠟燭 北港朝天宮依循傳統

2019-04-25

〔記者蔡思培、黃淑莉、楊金城／綜合報導〕台北艋舺龍山寺二○一七年為響應環保，全廟香爐裁減只剩一座，今年五月起不再讓信眾點蠟燭。民俗專家表示樂見，最重要的是精神層面與虔誠。現場拜拜的民眾也說，支持廟方禁蠟燭、減少污染的做法，未來仍可以透過燒香祈福。

信眾支持減污 民俗專家也樂見

龍山寺最近貼出告示，表示今年五月起停止使用燭台，並不再提供蠟燭販賣，可能採電子蠟燭方式點燈。

民俗專家李文獻表示，儀式會隨時代改變，從過去的油燈、蠟燭、未來改成電子蠟燭，但背後代表的敬意都是相同的，且電子蠟燭不會造成空氣污染、降低火燭危險，也可以顯現出這個時代的特色。

據調查，目前尚未有廟宇決定跟進龍山寺取消蠟燭。台北保安宮董事長廖武治表示，保安宮已將過去較粗的蠟燭，改成很細很小的蠟燭，尚未打算禁止使用蠟燭。指南宮主委高超文表示，燒蠟燭是傳統，還是會有，但不鼓勵大量燒蠟燭；指南宮會盡量減少蠟燭，不造成環境困擾。松山慈祐宮董事長陳玉峰說，慈祐宮沒有類似禁蠟燭計畫。

有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，一年香客超過千萬人次，南鯤鯓廟推動減香減金二年多，一個香爐只插一炷香，廟內販售的金紙也減量，並使用環保電子炮，另協調進香團儘量減香減金減炮。南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，大廟須作示範，在傳統民俗外也能符合環保潮流，照顧香客的健康，目前廟內點燈也改成LED燈，省電耐用。

雲林北港朝天宮組長紀仁智表示，點香代表人與神明溝通的信號，蠟燭則象徵光明，這是從古至今的傳統，朝天宮不會跟進，但尊重各廟的做法。

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