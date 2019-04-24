中醫調理脾胃 擺脫面有菜色

2019-04-24

文／何昱樺

不同於西方人的白皙膚色，我們的膚色先天偏黃，若黃中帶有紅潤，即神采奕奕的「好氣色」，若是黃而無光澤的蠟黃，便成了「黃臉婆」。除了氣色不好，也是身體出現狀況的警訊。

我有一個病患，兩胎生完後都是坐月子時間還未滿，就急呼呼去上班，她來診時訴苦，臉色萎黃讓她看來比實際年齡蒼老，別人用了覺得過油、泛光的保養品，她天天擦還覺得不夠潤澤，另外時常頭痛疲累、吃東西就想拉肚子，我告訴她：「想要有好氣色，首要任務是把脾胃調理好！」

中醫五行中，五臟與五色相對，脾對應黃色，「脾是後天之本」，脾把食物中的營養物質變成血液供應全身，如果脾虛弱無力，則血液的製造生產不足，即為中醫說的「血虛」。很多人會將臉色發黃，立即跟肝不好或是「黃疸」聯想在一起，其實肝臟造成的發黃，最開始也最明顯的是從眼睛的眼白，再來才是皮膚。

如果大家看到這，就一味地開始大吃補血保養品，那就錯囉！因為補血並不是只吃鐵劑跟熬藥膳來喝這麼簡單，單純的補血外，要讓虛弱的脾胃有活力運作，才能讓吃進的營養真正生成血液，也讓生成的細胞增加帶氧量，所以要由專業的醫師診斷及調理，才能還你容光煥發。

◎「熊貓眼」退散

困擾於怎麼遮都遮不掉的黑眼圈，可能的原因不僅是睡眠不足，如過敏性鼻炎患者，鼻腔時常發炎、腫脹，使得鼻周血液循環差，連帶影響了眼周。

中醫認為「肝主目」，長期壓力大、久盯3C產品讓眼睛過勞、肝氣血耗損也是現代人黑眼圈的原因。女性如果喜歡喝冰飲、吃生冷食物，使得子宮有瘀血，也會反映在臉上，形成熊貓眼。

除了改善生活習慣、調整日常作息，眼周穴道的按摩跟熱敷，注意腹部與腳底的保暖，都有助於改善黑眼圈。

（作者為扶原中醫診所台中院區暨富原中醫診所醫師）

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