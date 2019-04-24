洗腎常抓狂 竟因白內障搞怪

2019-04-24

文／林純如

68歲的黃伯伯過去是食品工廠老闆，本身患有糖尿病，但因沒有好好控制，導致併發腎臟衰竭，需每週洗腎維持健康，但令醫護人員困擾的是，他每次洗腎時，總是大吼大叫，搞得其他腎友無法休息，經轉介至眼科檢查，發現雙眼白內障十分嚴重，安排全身麻醉開刀治療雙眼後，隔天黃伯伯果然不再躁動，讓家屬放下心中一顆大石。

看不清大聲叫人 干擾病友

原來黃伯伯年輕時罹患糖尿病，但因工作繁忙，沒有良好控制，之後引起腎衰竭，每週需洗腎3次，雖然太太及傭人隨侍在側，但因他看不清楚，加上腦部些微退化，無法適當溝通與表達，才會每次洗腎時，總是大叫太太的名字，嚴重干擾其他洗腎患者休息。

腎臟科醫師束手無策下，想到糖尿病會引起眼睛病變，便將黃伯伯轉介至眼科檢查。

雖然黃伯伯從沒抱怨看不到，但眼科醫師檢查發現雙眼白內障十分嚴重，「水晶體幾乎全熟」，應該僅剩下辨識光覺功能，甚至連驗光機都無法驗出度數，便建議立即開刀治療。

雖然多數情況下，執行白內障手術不需打麻醉針，也不用全身麻醉，且一次只開一眼，但考量黃伯伯情況特殊，擔心在沒有鎮靜的情況下，會因他在局部麻醉手術中躁動，而導致手術失敗，因此依循健保的特殊規定，安排一次全身麻醉，進行雙眼手術。

另外，為避免引發白內障手術1/1000的感染風險，開完右眼後，先將傷口徹底包紮，撤除無菌洞巾；再準備另一套手術器械，重新消毒一遍，進行左眼手術。

術後患者恢復狀況良好，隔天回診不再大吼大叫，且可透過驗光機驗出度數接近0度。他因為視力變好，安全感提升，洗腎時情緒穩定許多，也會主動與醫護人員打招呼，不再是血液透析室寧靜氣氛的不定時炸彈。

手術後視力變好 情緒穩定

提醒民眾，當身體長期處於高血糖狀態下，等同全身組織泡在糖水中，容易造成心血管疾病、腎病變、腦部病變、視網膜病變等併發症，也容易使水晶體混濁引發白內障。因此糖尿病患者務必定期眼部檢查，至少一年一次。

當出現白內障問題時，更要積極治療，千萬別拖延到水晶體過度混濁時才就醫。

家人特別要關心表達能力已退化的年長者，及時治療不僅可以減少手術的風險與困難，也能提升長輩的生活品質。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任）

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