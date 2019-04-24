想補充鈣質 咖啡加牛奶無效

2019-04-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人不喜歡單喝牛奶，但又想補充鈣質，乾脆選擇喝拿鐵咖啡來補鈣；不過，醫師和食藥署都提醒，牛奶中的鈣質會與咖啡所含草酸結合而排出體外，反而降低鈣質吸收。

國健署調查，九成九國人乳品攝取不足，連帶影響鈣質吸收，老年恐有骨質疏鬆症。不過，如果以為喝拿鐵就可間接達到補充鈣質的目的，高醫大骨科醫師、骨質疏鬆症學會理事長林高田直言，靠咖啡加牛奶的方式補充鈣質，基本上是沒用的，因為牛奶中的鈣質會與咖啡所含草酸結合而排出體外，會降低鈣質吸收。

林高田更警告，攝取太多咖啡因已確定會導致骨頭鈣質流失，包括咖啡、茶都含有咖啡因，建議民眾一天不要喝超過五杯咖啡或茶，避免鈣質流失。

醫師︰鈣質會隨咖啡草酸排出體外

台灣更年期醫學會也提醒，喝咖啡雖不是骨質疏鬆的直接原因，但咖啡因有利尿作用，會讓身體中水分大量排出，同時也會導致體內鈣、鎂等礦物質跟著流失，咖啡因被列為骨質疏鬆的危險因子之一。

食藥署也指出，世界衛生組織建議，乳品與含咖啡因飲品應避免一同飲用，以免吸收不到牛奶中的鈣質。

林高田說，很多原因會影響鈣質流失，包括不運動、少喝牛奶和各種不良的生活習慣等，單一歸咎攝取太多咖啡因並非決定性因素，建議改善生活習慣和均衡飲食比較重要。

適度日照助鈣質吸收 運動強化骨骼

食藥署表示，成人每日鈣質建議攝取量為一千毫克，除牛乳或乳製品外，也可從小魚乾、豆製品、堅果類、蔬菜等食物獲得豐富鈣質；或可藉由適度曬太陽，產生維生素Ｄ，幫助體內鈣質吸收，適度運動可強化骨骼。

對於有乳糖不耐症的民眾，國民健康署建議，可以少量漸進式的方法攝取乳品，或將乳品與其他食物一同進食，幫助減少乳糖不耐的症狀；純素食者可選用含鈣豐富的蔬菜和黃豆類，如小方豆干、干絲、黃豆、豆皮等。

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