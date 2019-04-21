海廢污染嚴重 每分鐘1噸垃圾倒進海洋

2019-04-21

〔記者林曉雲／台北報導〕明天是世界地球日，因海洋廢棄物污染嚴重，聯合國世界海洋會議直指「每分鐘都有幾乎一噸的垃圾被倒進海洋，如果人類不採取行動，二○五○年海洋裡的塑膠會比魚還多。」國立台灣科學教育館從瑞士蘇黎世設計博物館引進《大海的塑囚》特展昨開幕，透過科學與藝術角度，剖析全球海廢問題，希望民眾檢視自身的生活習慣，以期突破海廢污染之困境。

科教館館長陳雪玉表示，此展更延伸策劃台灣限定的「海呀！我的家」展區，打造玄關、客廳、遊戲間、浴室、餐廳以及書房等空間，真實呈現塑膠充斥民眾生活的樣貌，其中客廳餐桌上的台灣小吃及披薩等，都是打撈自台灣東部海岸、墾丁海邊的海洋廢棄物打造而成，看似美味的刈包、小籠包、芒果冰，均由塑膠及保麗龍等不易腐壞的一次性廢棄物製作而成，海洋裡的生物們就這樣默默的把這些塑膠製品當作食物吃下肚。

《大海的塑囚》特展 31國展出

《大海的塑囚》特展自瑞士渡海而來，已陸續至法國、義大利、德國、丹麥、突尼西亞、北非及香港等卅一個國家及地區展出。

教育部主秘朱楠賢表示，滿腹塑膠垃圾的鯨豚及被魚網纏身的海龜，成為海洋垃圾問題的代言人，位居食物鏈頂端的人們不可能置身事外，塑膠垃圾最終會進入人類的餐盤，恐對健康造成危害，期待展覽中呈現的海廢垃圾與日常生活、塑膠相關科學研究，帶領民眾重新檢視也正視生活中的塑膠濫用問題，並從己身落實減塑甚至不塑的行動。

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