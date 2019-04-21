用手機如何罰 學者︰標準要清楚

2019-04-21

〔記者鄭瑋奇、黃敦硯、林曉雲／台北報導〕開車滑手機、導航、看臉書、LINE、影片等，若要朝向不管有沒有手持手機、一律開罰的嚴格管制，學者認為執法標準要清楚、細節要明確，否則恐被視為擾民。

爭議不小 相關界線要劃清

警察大學交通學系教授曾平毅表示，若非手持方式使用手機也要開罰，爭議非常大，也有許多細節要討論，他承認開車、騎車只要有通話行為，不論是手持或使用耳機、利用藍芽連結車輛設備等，一定會造成分心，但重點應該是這個行為的分心，是否會直接導致事故發生，而不是一味用處罰方式來禁止，且放在手機架上看手機被開罰，那駕駛看汽車內建設備，理應同樣要被罰。

交通大學運輸與物流管理學系教授汪進財說，騎車、開車使用手機很容易分心，但現在汽車越來越多有車內導航、資訊系統，主要還是看駕駛如何使用。若要修法處罰非手持使用手機，必須把處罰情境說明得很清楚，相關界線也要劃清，否則會被說是擾民。

林姓民眾曾遭警察以手持手機通話而取締，當場開罰三千元，一天收入都沒了，心痛不已；也有很多民眾不知道停等紅燈時玩手機屬違規行為。

交通部道安會指出，開車只要視線離開前方兩秒，車輛就已移動相當遠的距離，足以造成一起事故的發生。

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