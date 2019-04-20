耳垂有摺痕 恐心血管疾病上身

2019-04-20

記者黃美珠／新竹報導

坊間盛傳上了年紀或有三高的患者，如果耳垂下緣跟耳朵的長軸出現垂直斜切、名為「冠心溝」的摺痕，可能容易有心血管方面的疾病。中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏說，醫界從臨床的觀察確實是有這樣的發現，年紀越輕、越早出現，潛藏的風險越大，雙耳耳垂都有的人，也會比只有單耳出現的人，有更高比例潛藏心血管相關疾病的風險。

下肢水腫 也是心血管疾病預兆

林圀宏也提醒民眾留意下肢原因不明的水腫，因為這也是心血管疾病很重要的一項預兆。如果排除肝、腎等臟器出狀況，很有可能就是心臟衰竭的表現。

林圀宏說，「冠心溝」的出現代表耳垂中富含彈性的「膠原蛋白纖維」缺血，缺血原因來自耳垂動脈萎縮、供血不足。

最近該院收治1名68歲葉姓老翁，他3月底因雙腿不明原因水腫，且會氣喘、頭暈而來急診。經深入檢查發現他心臟三條冠狀動脈都已嚴重狹窄，表示心臟缺氧而衰竭中。

經該院心導管室主任陳業鵬替葉翁三條冠狀動脈都放上支架後，現在已經恢復良好。

林圀宏說，葉翁心臟衰竭的表現就是下肢水腫，如果體內積水更多就會積到肺部去，造成呼吸困難。

病人晚上睡覺，會有睡到一半因呼吸困難，而要坐起來喘幾口氣才能繼續入睡的困擾，嚴重的人甚至無法平躺在床，只能坐在沙發上睡覺，因為只要一躺下來「水就會淹上來」，會有窒息感。

此外，夜尿頻繁也是心臟衰竭的「症頭」之一。因為下半身的積水，一旦晚上睡覺平躺就會回流到心臟，心臟再輸送到腎臟去，白天小便次數雖然不多，但到了晚上休息時間就會比較多夜尿。

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