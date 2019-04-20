無照密醫打膨皮針 害婦瞎眼

2019-04-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓婦人前年十月為了讓自己臉部皮膚更美，到高雄市左營一家沒有醫師執照的護膚中心，施打俗稱「膨皮針」的「舒顏萃」，由未具醫師資格的黃姓女子執行，結果不慎將藥劑注入顏面動脈血管後，逆流至眼動脈，造成視網膜分支動脈阻塞，致右眼對光無感，林女對打針的黃姓女子提告，被依違反醫師法提起公訴。

「舒顏萃」常做為醫學美容填充劑，成分為3D聚左旋乳酸，可以讓皮膚膨潤有彈性，也有人稱它是「膨皮針」、「液態拉皮」等。

前年十月廿四日，林姓婦人到該家地下醫美中心施打「舒顏萃」，未具醫師資格的黃姓女子不慎將藥劑注入顏面動脈血管，當時林女就感到右眼視線模糊，當場表示視力出現黑影，黃女竟未做任何緊急處理。

當天晚上，林女覺得視力模糊，到高醫眼科就診，才發現因施打「舒顏萃」藥劑逆流至眼動脈，造成視網膜分支動脈阻塞，經治療後，右眼仍對光無感，無法恢復正常，已達重傷害之程度。

林女憤而向黃女反映情況，黃女主動向警方自首，坦承她沒有醫師資格執業，她辯稱，因林女未告訴她有糖尿病史，右眼病變也可能與糖尿病有關。

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