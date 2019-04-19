監院彈劾管違法兼職 台大竟查無違規

2019-04-19

〔記者吳柏軒、謝君臨／台北報導〕師師相護！監察院今年二月公告調查，認定台灣大學校長管中閔有違法兼職，如台大任教期間收領多所學校及企業與團體的金錢，但都未申報兼職；不料台大本月十二日召開教評會，認定管「無違規」結案；學者及家長皆批包庇，家長團體更怒：「違法放任！這就是特權！」台大難擔學術龍頭地位。

監察院調查管中閔兼職案，二月公告調查結果，管任職台大教授期間，先後有政大、中央大學、勇源教育基金會、壹傳媒、暨南大學等金錢款項，經詢各機關也取得管有兼職的證詞，但管均未先申報學校核准，要教育部及台大處置；監察院更以管中閔在公職期間，未申報而涉兼職領錢等事項通過彈劾案。

台大本月十二日召開校教評會，處理管在台大教授期間兼職案。台大公關室執行長昨回覆指出，依台大教師懲處要點應有程序，教評會認定管並無違反教師兼職處理原則的具體事證，近日會將結果呈報教部並轉監院。

學者、家長團體痛批放任特權

台大電機系特聘教授吳瑞北是校教評會成員之一，強烈質疑校方作法，點出教評會開會前一天才通知要討論管的兼職案，且人事簽辦、調查小組成員與涉案人都有重大利益關係，未適當迴避，調查報告也完全保密，卻要教評會背書，他留下不同意紀錄。

吳瑞北說，校方僅由管理學院調查，還說「查無具體證據」。單就管本人在企業金控的年收入就約一百五十萬元，僅第一年申報，之後全沒報備，違反台大學術合作回饋金規定，「教授起碼要遵守法令遊戲規則」。

「教育是表率！龍頭大學卻違法放任？」全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱痛批，此事就可看出「師師相護」，校教評會不顧監察院調查，故意放水。

調查管兼職案的監察委員蔡崇義表示，台大不會處理新校長兼職問題，結果早可預料，詳細回應要等教育部將報告函送監院，但「公理自在人心」。共同調查此案的監委王幼玲則痛批：「台大大學自治的精神已死！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/