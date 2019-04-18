不怕下雨天 新室內太陽能電池誕生

2019-04-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕不再被雨天所苦的室內太陽能電池誕生！中央大學不僅開發出新世代弱光太陽能電池，比矽晶太陽能電池室內發電功率高五十％，室內照明二十分鐘就能充飽智慧型手機，更成立台灣唯一整合戶外和室內光源檢測的太陽能電池驗證實驗室，連日本公司都慕名而來。

中央大學研發 充飽手機只需20分鐘

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心主任吳春桂表示，相較於現在市面上主流的矽晶太陽能電池受限於天氣因素，新世代弱光太陽能電池不僅能在室內使用，材料使用更只有矽晶的十分之一，室內發電功率比起矽晶太陽能板高出二十％到五十％以上，二○一七年實驗室更成為經國際認證的太陽能電池校正實驗室。

該中心助理教授陳家原分析，現在主流市場都是矽晶太陽能電池，新世代光驅動電池的「弱光太陽能電池」，則使用鈣鈦礦、染料敏化或有機薄膜材料，由於矽晶太陽能電池可接收的波長範圍較廣，但是室內可見光波長則是三百八十奈米到七百八十奈米，所以矽晶太陽能電池移到室內後，轉換效率不佳，只有十％左右。

陳家原指出，弱光太陽能電池在材料和製程上有所突破，主要集中轉換可見光，室內光電轉換效率可達三十％，足以驅動手機充電、物聯網相關物件，例如智慧家電和感測器，去年跟廠商合作開發出九百平方公分的弱光太陽能電池，充飽一支智慧型手機只需二十分鐘。

科技部指出，台灣的弱光太陽能電池研究帶動國際學術界，相關論文發表量是全世界第六名，研究論文也曾登上頂尖期刊「自然」系列，去年日本公司看中台灣驗證技術，簽訂合作備忘錄，希望由台灣來驗證他們的太陽能電池。

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