親中港媒製造假新聞 入境將嚴審

2019-04-18

〔社會新聞中心／台北報導〕香港親中媒體「大公報」等以跟監手法在台偷拍港獨青年及台灣媒體記者，經國安局指示移民署及警察相關單位全面動員蒐證，調查發現計有六名親中的港媒記者涉入，他們利用移民署「港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）」或「第三類簽證（即持有外國居留證之海外中國人）」的查證寬鬆，以觀光名義得以輕易入境台灣。

據了解，這些人以合法管道來台，入境後卻從事遊走在法律灰色地帶的活動，官方往後可能將針對特定人士的入境申請加強審查；但由於事涉機密，詳細的防堵做法仍須與相關單位進行跨部會研商確定。

調查單位指出，此六名親中的港媒「文匯報」及「大公報」記者，在台期間聘請多名台灣的徵信社業者充作負責監控來台的「港獨」青年團體行蹤，及擔任司機、導遊，案發後均已離境。

「港獨」青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員，一月十一日來台，十五日離境，在台期間疑遭中港情治人員全程跟監及偷拍，香港左媒「文匯報」及「大公報」在稍後並以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

隨後，「大公報」並以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，扯說是蔡總統派出密使見「學動」成員授「獨」計。報導一出，卻被發現是「大烏龍」，所謂「密使」，其實是本報政治組記者。

這則假新聞，不僅涉嫌不法跟監，更意圖誤導國際輿論，總統府給予強烈譴責，指示國安局等相關單位調查。由於偷拍範圍涵蓋總統府、國史館等，國安單位調閱博愛特區附近影像畫面後，鎖定六名港媒記者及五名徵信社人員犯案。

調查人員表示，由於此類網簽無須簽註來台目的是「工作」抑或是「觀光」，因此可輕易逃過被管制或驅離。再加上香港在未回歸中國前，「台灣昔日與香港互動頻繁且友善」，調查人員認為，「中方人員顯然有研究過此一漏洞」，將香港作為侵台的跳板。

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