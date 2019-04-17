佈局離岸風電 台船15號完工

2019-04-17

〔記者林欣漢、洪臣宏／綜合報導〕針對離岸風電計畫，台船斥資七億元打造一艘一四○公尺的大型駁船，可載運重二萬三千噸的風機設備，昨天命名為「台船十五號」，是台灣第一艘大型風電工作船，預計六月一日開始營運。

經濟部三年前開始規劃「風力發電四年推動計畫」，推動預組裝碼頭及建置離岸風電併網設施，「台船十五號」去年七月開工，昨天完工。

台船總經理曾國正表示，「台船十五號」由台船公司自行設計、投資及建造，適合台灣全海域、全時段的作業需求，配有壓載水系統，即使在潮差達六米的台中港，也可廿四小時裝卸貨，並符合國際航行規範。

「台船十五號」裝貨甲板承載強度達每平方米廿公噸，船長一百四十米、船寬四十一米、船深八米，可裝載大型超重的貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸貨方式，載運整套六百萬瓩離岸變電站設備。

曾國正表示，台船與比利時海工大廠GeoSea合資設立的台船環海風電工程公司，再結合台船的結構防蝕塗裝工程，台船的業務版圖將從傳統造船業，延伸到海事工程專業。

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