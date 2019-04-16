皮膚嚇見刺癢靶心？ 原是多型性紅斑！

2019-04-16

文／葛正詳

50多歲李小姐，過去兩年多皮膚發生好幾次奇特的紅疹，而這次特別嚴重，又刺又癢甚至出現水泡，口腔也不舒服，於是來到我的門診。

口服抗病毒藥物有效預防

皮膚檢查可以發現，她的四肢出現同心圓樣的標靶狀皮疹，舌部也有潰瘍，在嘴角處也發現群聚的水泡；綜合以上，診斷為單純疱疹病毒引起的多型性紅斑，我立刻開立口服抗病毒藥與止癢抗發炎藥物給她，李小姐一週後回診，病灶幾乎痊癒；持續服用預防性抗病毒藥之後，也沒有再發生多型性紅斑。

多型性紅斑的皮疹十分特殊，典型呈現標靶的型態，類似同心圓狀，也有點像是眼珠跟瞳孔的樣子，且因與單純疱疹病毒的高度相關性，也被稱作「疱疹之瞳」（herpes iris）。

多型性紅斑的致病因有9成與感染相關，除了佔大宗的單純疱疹病毒外，各式各樣的病毒、細菌，甚至黴菌也可能引起多型性紅斑；其他較罕見的成因如藥物、物質接觸或者系統性疾病在文獻中也被報導過。

多型性紅斑的病灶多分布在四肢與臉上，有時影響口腔黏膜甚至結膜；重症型多型性紅斑除了大面積皮疹之外可能合併發燒、關節痛、全身虛弱無力且黏膜潰瘍會嚴重得多，此時臨床表現類似惡名昭彰的史帝文強生症候群，醫師須小心鑑別。

多型性紅斑發疹相當迅速，2-3天內紅疹全數冒出，且皮疹有刺癢與燒灼感，若不治療病程通常持續約2週；且若是單純疱疹病毒所引起，患者有可能一再復發，嚴重影響生活品質。

多型性紅斑的治療以緩解症狀為主，一般口服與外用抗發炎、止癢藥物會有幫助；並應試著找出原因以減少復發，例如李小姐投予抗病毒藥物後，就終止過去兩年多反覆的病程；但是另外有一部分患者找不出病因且時常發作，這時就可能需要免疫調節藥物以尋求長期的疾病緩解。

（作者為林政賢皮膚科診所醫師）

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