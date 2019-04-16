《謠言終結站》薑泡醋可治汗斑？ 毫無根據！

2019-04-16

記者吳亮儀／台北報導

網路傳言「用薑泡醋塗抹皮膚，可以治療汗斑」，醫師提醒，這種網路流傳看似有理，但實際上毫無用處，無法治療汗斑。

皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說，很多偏方都跟薑有關，例如「用薑塗抹頭皮，可以增加血液循環長頭髮」等傳聞，根本毫無根據。

黃毓惠說，醋是酸性，直接塗抹皮膚會太過刺激，不僅皮膚受損，還會脫皮，並不能治療汗斑，甚至可能引發過敏。

黃毓惠說，汗斑是由感染皮屑芽孢菌形成，當它過度增生時，就會出現汗斑。每當天氣炎熱，流汗過多時，皮屑芽孢菌會大量增生，外觀看來是圓、橢圓或不規則形狀的脫屑斑塊，並產生紅褐色或是棕褐色的斑點，就是俗稱的汗斑。

一般來說，市售一些皮膚類藥膏治療汗斑的效果不算好，得要用抗黴菌藥物才能治療皮屑芽孢菌，這屬於處方藥，需要醫師開立才能購買。

食品藥物管理署也在官方網站上，對薑、醋混合能治療汗斑的傳聞做澄清，並且不建議民眾自行購買藥品，因為市售藥品可能含有類固醇，雖可短暫改善，但類固醇有抑制免疫的作用，反而容易成為黴菌溫床，最好到皮膚科或醫院尋求醫師診治。

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