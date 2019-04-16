高血壓拒鹽猛喝水 婦人水中毒昏倒

2019-04-16

記者陳冠備／彰化報導

不吃鹹、只喝水，小心中毒！65歲江姓婦人患有高血壓，多年來三餐都不加鹽、鹹烹調飲食，也曾聽廣播不吃水果就不會得糖尿病及需多喝水等資訊，每天喝水2000CC以上，未料日前騎車出門買菜時突然四肢無力而昏倒，路人將她送醫急診。員生醫院醫生表示，降血壓藥物中有利尿劑，江婦長期缺乏攝取食鹽，導致血鈉、鉀不均衡，引發水中毒現象而昏倒，經施以電解質矯正療法，症狀才緩減。

導致血鈉、鉀不均衡

員生醫院神經內科主任葉宗勲表示，江婦有高血壓及心臟病史，平時很遵守醫囑服用降血壓藥物，但因聽從廣播訊息，早餐只吃白吐司，午、晚餐則不加鹽、醬油烹調，外食菜餚也過水洗掉鹽分，導致正常血鈉值應在135至145mmol/L，她卻只有110mmol/L，血鉀值正常值應在3.5至5.5mmol/L，江婦卻只有2.9mmol/L，顯現血中鈉、鉀離子含量過低，電解質失衡，導致昏倒。

葉宗勲說，人體內的「鈉」過與不及都不好，若使用降血壓藥物更須注意飲食，江婦入院後立即施以電解值矯正療法，數日後症狀緩減，為免往後再產生同樣狀況，還特別安排營養師進行衛教。

營養師王姝穎建議，高血壓病人雖限鈉飲食，每天仍需攝取5到6公克食鹽，新鮮食物本身常含有1到2公克鈉含量，另蔬果包括龍眼乾、葡萄乾、紅棗、釋迦、美濃瓜、桃子、奇異果、香蕉、龍眼、番茄等含有豐富鉀離子，高血壓患者可適量攝取。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/