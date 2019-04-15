大學招聯會：弱勢生沒錢補英數 不利考試分發

2019-04-15

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招聯會昨天公布大數據分析指出，弱勢生在需要資源補強的英文和數學等學科表現較弱，在以筆試為主的考試分發管道，較為不利。

招聯會執秘戴念華表示，分析一○二至一○六年經濟弱勢族群與一般生的指考成績，國文、歷史、地理、公民等文科成績，差距不大，單科平均成績約相差在四到六分間。英文與數甲則平均相差可達十五分以上，數乙、物理、化學、生物考科，弱勢學生成績也落後十分以上。弱勢生成績較差的考科，正是常需較多補習、課後投入資源去補強的學科，這也是導致家庭經濟弱勢學生成績較落後的原因。

此外，招聯會分析一○六學年學測成績也可看出，五成一般生的成績在均標以上，低收入戶家庭的學生只占二成五。相對的，弱勢家庭學生有七成五學測成績在均標以下，後標更占近四成二。

比較基北區與東區三個入學管道錄取名額比率，基北區透過考試分發錄取比率與人數都是全國之冠。花東則是繁星入學比率最高，申請入學也比基北區多十一個百分點；考試分發入學比基北區少了十七個百分點。

戴念華分析，甄選或考試分發，第一道篩選都是考試，弱勢生比較會卡關。若能篩入甄選第二階段，大多數校系能看到弱勢生強烈的學習動機，反可使錄取率提高。數據來看，弱勢生想靠指考分發拚翻身的機會較低。

台大：只看單一年統計 未必準確

但台大電資學院院長張耀文不認同指出，申請入學中低收入生的比率，應要扣除特殊管道如清大旭日組、交大乾坤飛揚等，才是較公平的比較，而一○六學年弱勢生申請入學比率高，也可能是中低收入戶學生數量增加，只看單一年統計，未必準確。

106年大學三管道錄取名額占比分析

大學招聯會昨公布大數據分析指出，以筆試為主的考試分發管道，較不利弱勢生。 （資料照，記者王藝菘攝）

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