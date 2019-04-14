逾7成民眾：國安比新聞自由重要

假新聞氾濫 黃昆輝教授基金會民調
〔記者林曉雲／台北報導〕假新聞氾濫，可能影響國家安全。黃昆輝教授基金會昨公布民調指出，七成四受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」，僅一成六指新聞自由較重要。黃昆輝表示，民調結果可作為政府因應假新聞和假資訊時的重要參考。
民調小組委員馮清皇表示，憲法保障言論自由，但假新聞普遍流傳，可能影響社會安定或國家安全，為防止假新聞，不同性別、地區、年齡、學歷的受訪民眾，認為國家安全比新聞自由重要的比例，都遠高於認為新聞自由較重要。
針對行政院著手修改教師法一事，民調結果顯示，超過七成受訪民眾支持改變教評會結構，使校外學者專家進入教評會，教師代表占比少於二分之一，且愈年輕或學歷愈高受訪者愈支持政院版改革。
解聘狼師 9成7支持
對於教師法修正草案規定，有性侵害、性騷擾或性霸凌經調查或判決屬實，或確認依「兒童及少年性剝削防制條例」及「兒童及少年福利與權益保障法」處罰，或體罰霸凌學生造成其身心嚴重侵害，對此類不適任教師最重可解聘及終身不得聘任，受訪民眾九成七表達支持。黃昆輝表示，民調結果給立委審議法案時作為參考。
另教育部規定老師上課不能使用參考書，民調顯示有七成受訪民眾認為不合理；對教育部規定學校不能公開呈現個別學生成績與班級排名、學校排名，避免加劇學生競爭壓力，五成一受訪民眾認同，北北基受訪民眾五成七支持。至於目前國中小課後輔導及寒暑假學藝活動須自由參加，且不能上正課、教新進度，五成認為不合理。
民調也顯示，逾七成民眾認為政府應優先實施五歲幼兒教育義務化，且希望政府儘快公布時程；七成民眾認為家長選擇幼兒園時，五成二公私幼均可，三成四選公幼。
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