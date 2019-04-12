太陽穴長痘痘 檢查竟是血管瘤

2019-04-12

記者蔡思培／台北報導

34歲的吳小姐3個月前，左側太陽穴出現凸起物，她以為是青春痘，但一直沒消且不時滲出血水，才就醫檢查，發現是血管瘤，接受手術切除後，化驗為良性腫瘤。

醫師提醒，若是長在頭上的青春痘，大多2、3週就會消失，腫瘤則可能存在更久。

收治此案例的台北書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮因為被頭髮包覆較難直接看到，出現腫塊常是家人發覺、剪頭髮時被理髮師看到，或洗頭時自行摸到。

他提到，頭皮腫瘤有98%是良性，但有約2%是惡性腫瘤，甚至可能是癌症轉移產生。由於腫瘤多數無明顯感覺，容易被忽略，部分會有出血、分泌物、潰爛等情形。

劉國威表示，一般青春痘大約2、3週就會成熟，若發現頭皮腫瘤超過2週沒消失，或有變大、軟硬度改變、疼痛感、原本光滑表面出現分泌物，或潰爛、滲血時，應儘早就醫診斷；治療以手術切除為主，並進一步做病理切片，鑑別腫瘤類別。

劉國威也提醒大家，平常應保持頭皮清潔乾爽，洗頭時，也不可過度用力抓，以免刺激頭皮。民眾平時也可定期輕摸頭部，早期發現是否有腫瘤出現，如果發現有腫瘤未消或有變化就要儘早就醫。

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