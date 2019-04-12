糖友子宮內膜癌 腹腔鏡手術除大患

2019-04-12

記者蔡淑媛／台中報導

53歲廖女士罹患子宮內膜癌第1期，必須切除子宮、卵巢及淋巴腺，但是糖尿病嚴重，積極控制血糖半年多，效果不佳，若接受開腹手術，會有近20公分的傷口，恐難癒合，因此接受腹腔鏡手術做根除性治療，傷口小、恢復快。

傷口小、復原快 健保給付

台中榮總婦產科婦癌科主任許世典指出，子宮內膜癌手術準則為切除子宮、卵巢，重點還要摘除淋巴腺，但淋巴腺緊臨大血管的下腔靜脈和主動脈，一旦出錯就有大出血風險。雖然腹腔鏡手術傷口小，但受限於器械彎度，因此國內手術仍以傳統開腹為主，後來有達文西機器手臂加入，但手術費用高達15萬到20萬元。

根據2012年權威癌症期刊《臨床腫瘤雜誌》（Journal of clinical oncology）報告，子宮內膜癌以開腹或腹腔鏡手術的治療效果一樣，今年台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會也因傷口小、復原快，建議患者可選用微創手術。

許世典表示，腹腔鏡手術是治療的另一項選擇，與開腹、達文西手術的療效都一樣好。同時腹腔鏡手術有健保給付，僅耗材需自費，費用是達文西手術費用的1/10。而在改善腹腔鏡器材及技術後，手術更精密，對於糖尿病患、肥胖者、洗腎者等子宮內膜癌困難手術的病人就是另一項治療選擇。

許世典說，台中榮總9年來已成功為300名病患進行復腔鏡手術，年齡從30至80歲，有洗腎、糖尿病及100多公斤病人，但子宮若太大、子宮內膜癌晚期患者則不適合。

許世典提醒，子宮內膜癌為10大女性癌症，且是女性生殖道癌第1名，每年新增2000多病例，主因是荷爾蒙問題，好發於月經早來、晚停或糖尿病、肥胖者，多發生在40至50歲及70歲以上者，症狀為非經期的異常出血，因此大多早期能發現，術後存活率8、9成以上，不用放化療。

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