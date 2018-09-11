醫病》婦人異常出血以為「亂經」 竟是子宮內膜癌3期

亞大醫院婦癌科主任葛裕民（左）向患者解釋子宮內膜癌症狀與治療方式。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

2018-09-11 15:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名55歲許姓婦人，半年前陰道開始出現不正常出血，一度以為是更年期「亂經」，接受檢查發現是子宮內膜癌，但婦人「鐵齒」聽友人建議只吃保健食品治療，數月後不見好轉，出血量還大增，再度就醫發現已惡化為子宮內膜癌第3期，且癌細胞轉移至淋巴腺，只好切除子宮還接受化療和放射線治療。

亞大醫院婦癌科主任葛裕民今天表示，這名患者因年紀正值更年期前後，半年前開始出現頻繁、不正常出血，一度以為只是「亂經」，直到連續出血一星期還沒停，直覺病情不尋常才前往診所檢查，經切片證實為惡性子宮內膜癌。

葛裕民表示，但患者未接受正規治療，聽從友人建議吃保健食品，一開始症狀有些許改善，但後來症狀變嚴重，出血量大增宛如「水庫洩洪」，趕緊再度就醫，檢查發現已惡化成第3期，癌細胞並擴散至淋巴腺，除切除子宮、卵巢及輸卵管，並安排接受化學治療及放射線治療。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於停經前後婦女，曾有懷孕經驗的女性，則罹患機率相對較低，通常子宮內膜癌第1期的治癒率高達9成，約75%的患者能在早期就發現提早治療，不過因罹病高峰期和停經期重疊，部分患者未能在第一時間提高警覺，直到症狀變嚴重才驚覺有異。

葛裕民指出，民眾若在月經和月經期間出現不正常出血，或者經期特別長，就醫後醫師會安排進行子宮內膜切片檢查，若確認是子宮內膜癌，會透過「婦癌分期手術」，將子宮、卵巢、輸卵管、骨盆腔淋巴腺等摘除，再視病情評估是否接受化療。

葛裕民表示，台灣每年子宮內膜癌患者約新增2000多例，若接受「婦癌分期手術」後，術後5年仍處高度復發期，要配合醫師定期追蹤，女性朋友平時也應控制體重，減少攝取高油、高糖食物，並養成規律運動習慣，才能預防子宮內膜癌發生。

亞大醫院婦癌科主任葛裕民（右）提醒，婦女朋友若出現陰道異常出血，要緊早就醫接受陰道超音波等檢查。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

女性若出現經期紊亂、經痛、異常出血，應及早赴醫檢查，不可置之不理。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）