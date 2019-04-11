農委會提修正草案／假消息損農 最高罰30萬

2019-04-11

〔記者簡惠茹、楊綿傑、蕭宇涵／綜合報導〕打擊假消息，農委會昨天在立法院經濟委員會提出「農產品市場交易法」及「糧食管理法」兩項修正草案，一旦有人釋出假消息損害農產品、稻米糧食等運銷秩序，最高將罰三十萬元。農委會主委陳吉仲表示，假消息如果沒有法律規範，最後受傷的會是農民。

農委會還要成立內部防治假訊息作戰小組，兩個小時澄清資訊就要發出去，否則跟不上假消息傳播，也要公布農產品價量資訊打擊假消息。

陳吉仲整理假消息眾多案例，他說，去年平面媒體報導十二月二日青花菜崩盤，若未即時澄清，損失恐超千萬，今年則出現網傳海漂死豬是政府自導自演假消息，三月份又出現柚農稱兩百萬噸柚子丟水庫等不實訊息，如果沒有更嚴格的法律規範，最後受傷害的是農民。

文旦丟水庫沒查證 中天罰百萬

針對中天新聞台大政治大爆卦節目所報導麻豆農民提到「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天表示，相關內容違反事實查證原則，損害公共利益，裁定開罰一百萬元。此外，民眾檢舉多家新聞台報導「重複率高」、「過度集中單一議題」，則發函要求改進。

ＮＣＣ代理主委翁柏宗說，中天新聞台大政治大爆卦節目，播出內容具直播採訪的特性，屬新聞播報訊息，但報導兩百萬噸文旦丟棄訊息，影響農產交易，損害農民權益，依違反衛廣法第廿七條的事實查證，裁處一百萬元。

對於中天表示，是依據受訪者所說的進行播報。翁柏宗指出，中天新聞台沒有查證訊息、沒有落實編審制度，也未更正，對採訪對象所說內容未檢視是否可信，未有平衡採訪，因此做出處罰。

對於遭ＮＣＣ重罰一百萬元，中天新聞台強硬表示不接受裁決，將提行政訴訟，也稱要對ＮＣＣ相關人員進行瀆職提告。

ＮＣＣ資料顯示，包括壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS等新聞台，都遭民眾申訴「節目內容重複率太高」。翁柏宗說，民眾在意重複的新聞太多，或是直接從爆料公社、ＰＴＴ等抄來內容，經諮詢委員會審查，也函請業者改進。

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