助縣市管理好漁港 政院將編預算

2019-04-06

520前全台劃50處合法釣魚 引反彈

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁日前接見釣魚團體陳情後，指示政務委員張景森兩個月內在全國漁港或商港劃定五十處區域合法釣魚，引發全國基層漁會幹部大反彈，質疑缺乏配套就要開放海釣。張景森昨表示，八日將召開跨部會會議討論，他認為解決問題的根本之道，是中央要協助地方政府編列預算，把漁港管理做好，已請農委會檢討如何協助地方政府做好漁港管理。

已請農委會檢討協助

張景森說，預計五月二十日前在全國五十處商港、漁港劃定垂釣區供釣友使用。他強調，是在商港、漁港的五十處劃定垂釣區，並非是指五十個商港、漁港。

張景森直言，目前各地漁港是由地方政府低度管理，但縣市缺乏經費，實際上是沒怎麼管理，甚至管理得很糟糕！他已請農委會檢討如何協助地方政府做好漁港管理，也指示有關單位參考國外作法，研議釣友是否需要購買釣魚證，來兼顧管理並維護釣友權益。釣魚證可能包含保險、清潔管理費，還可規範釣魚的範圍、數量、種類等。

不過，是否需要購買釣魚證等，只是技術上的問題，重點在於要把漁港管理做好，沒做好管理措施，就會有環境生態、釣客與漁民等衝突問題發生。

政務委員唐鳳在四月三日舉行協調會議，邀釣友團體與基層漁會等正反意見團體表達意見，但到場的眾多基層漁會幹部大反彈，當場退席抗議，使問題轉趨複雜。

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