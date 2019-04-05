我傳統文化躍上國際舞台／台美合製媽祖節目 入圍艾美獎

2019-04-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣傳統文化躍上國際舞台！交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendo’s Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目，入圍第四十六屆日間創意藝術艾美獎的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導提名。這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》後，台灣傳統文化獨特魅力再度在國際揚名。

來台拍攝遶境及進香 製成旅遊節目

美國艾美獎每年針對電視傑出人士和節目頒獎，等同電影的奧斯卡金像獎。Joseph Rosendo’s Travelscope於二○一七年來台參加媽祖遶境及進香活動，採訪已經隨大甲媽祖遶境連續走了廿六年的民俗學者林茂賢，也前往馬祖探尋媽祖文化，製作《台灣媽祖與馬祖》專題報導。

主持人羅森度將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」巧妙連結，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嘗地方美味，節目已於去年四月於北美地區播映。

羅森度回憶第一次參加大甲媽祖遶境及進香時，看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，以及成千上萬信眾一步一腳印地追隨媽祖的步伐。他表示，只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面。

主持人歡迎媽祖 赴美參與頒獎典禮

羅森度也在節目中說：「媽祖不只存在台灣人民心中，更無所不在庇佑眾生。」今年大甲媽祖起駕前獲得艾美獎提名喜訊，羅森度開心說，讓我們一起歡迎台灣媽祖到美國參與頒獎典禮。

觀光局長周永暉表示，今年台灣能再次入圍美國電視界最高榮譽的艾美獎提名，對推廣台灣永續旅遊是正向肯定。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處大使朱文祥表示，台灣擁有豐厚的自然資源、文化底蘊、濃厚的人情味與利他精神，旅遊節目能入圍艾美獎就是肯定。

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