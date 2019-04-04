研究︰親子常共讀 有助幼兒發展

2019-04-04

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣師範大學建置華人地區首個幼兒發展資料庫「台灣幼兒發展調查資料庫」，追蹤八千多名幼兒零到八歲成長歷程，研究初步發現，家長每週念書給幼兒聽高於十次者，幼兒發展指標分數比從未念過者高出十倍；送托幼兒方式中，送幼兒園則比送親友家的分數高兩倍；三歲幼兒平均接觸3C產品二．三小時，越長時間接觸電子產品螢幕，越不利於語言認知發展。

科技部補助台師大人類發展與家庭學系暨教育研究與評鑑中心，建置「台灣幼兒發展調查資料庫」，計畫主持人、台師大教授張鑑如表示，資料庫追蹤八千七百五十四名孩子從零到八歲的發展歷程，評估其認知語言，包含語言表達和理解，社會情緒例如參與互動、情緒穩定及是否能理解他人等指標。

每週逾10次 指標分數顯著提升

初步結果發現，在親子共讀方面，台灣有三歲幼兒的家庭中，家中有九十本書以上者，幼兒發展指標分數比三十本以下者可高出近六倍，家長每週念書給幼兒聽高於十次，分數則比從未念過的高出十倍。

目前台灣三歲幼兒照顧方式近六成送托，四十％自家請人照顧，送托之中，送幼兒園占三十六％、親友家十八％，保母家則約六％，研究顯示，托育品質可正向影響幼兒發展，幼兒送到幼兒園和保母家的發展指標分數比平均高，送幼兒園的分數更比送親友家照顧高出兩倍。

張鑑如舉例，活動課程中說故事、玩扮演遊戲等多元課程，學習環境提供多種材料、設備和足夠的活動空間，以及師生愉快互動等，都是較好的托育品質。

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