媒體偏頗報導違法赴中任職逾30篇 送NCC查處

2019-04-04

〔記者謝君臨／台北報導〕國人前往中國擔任村（居）民委員會副主任、執行主任或主任助理等，違反「兩岸人民關係條例」規定，內政部政務次長陳宗彥昨重申，針對特定媒體自去年六月至今有卅篇以上的偏頗報導，恐刻意誤導台灣人民觸法，予以嚴厲譴責，並將送國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）查處。

內政部：刻意誤導人民觸法

陳宗彥表示，國人李佩珍、符坤龍赴中國擔任社區主任助理，內政部日前依法各裁處十萬元罰鍰，此類職務已明確違反兩岸條例第卅三條第二項規定：不得擔任經陸委會宣告禁止的中國黨政軍機關（構）、團體之職務，裁罰無涉工作項目及內容。

陳宗彥強調，台灣是民主法治國家，有維護國家及人民安全之責，故於一九九二年即制定兩岸條例。國人從事兩岸各項交流活動，皆應遵守相關法令規範，呼籲國人切勿以身試法。若已擔任違反兩岸條例的相關職務，應主動離任，並配合調查。

陳宗彥指出，國內有特定媒體從去年六月至今，已持續偏頗報導超過卅篇以上，其中包括影音新聞，恐刻意誤導台灣人民觸法，予以嚴厲譴責，其做法應受台灣社會公評，相關報導違反新聞倫理，內政部將送ＮＣＣ查處。

針對日前傳出還有六十六名台灣人在中國擔任社區主任助理職務；內政部長徐國勇表示，如果調查結果屬實，且未離職，還是會依法處理；徐強調，兩岸條例寫得很清楚，不可到中國擔任公職，這就是政治行為，應由客觀事實判斷，而非當事人主觀說不是就不是。

針對下一波開罰名單，徐國勇說，陸委會已進行相關調查，並讓赴中國擔任社區主任助理的國人有說明機會。若儘快辭職，在說明的時候就可做相關考量，只要查證屬實，都會依法處理。

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