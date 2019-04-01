《愛肝加油站》B肝帶原、e抗原陰性 不代表能停抗病毒藥

2019-04-01

文／許金川

Q：我有B肝帶原、e抗原陰性，沒有肝纖維化，也沒有肝硬化，原先以為e抗原陰性表示B肝病毒比較不活躍，應該不需要接受治療。沒想到兩年前，我的B型肝炎發作，肝指數GOT、GPT高達1000多，從此開始服用抗病毒藥物。

據說e抗原陰性的患者不能停藥，但是我目前的B肝病毒都測不到了，請問我有機會停藥嗎？如果停藥後，我的B型肝炎又復發，還有藥物可以治療嗎？

A：e抗原是B型肝炎病毒分泌出來的一種物質，因此，當e抗原呈陽性，通常表示B肝病毒比較活躍，傳染力也較強，反之，e抗原陰性者，不論是病毒的活躍程度或傳染力，應該相對是比較弱的，但是大約有1/3的e抗原陰性患者，因為B肝病毒已經發生突變，因此，即使e抗原陰性，但B肝病毒量還是很高。

目前醫界對於e抗原陰性的B型肝炎患者該接受多久的抗病毒藥物治療，還沒有明確定論。歐美的醫學會主張，應該要治療到B肝表面抗原消失，不過對台灣的患者而言，此目標太難達成了。

根據亞太肝病醫學會的建議，至少要治療到B肝病毒消失持續一年半以上，再來考慮停藥，因此，您目前雖然B肝病毒測不到了，但是否有達到可以停藥的程度，還要再詳加評估。

至於停藥之後，B肝病毒是否會再復發或何時會再復發，很難預期，因此，停藥後的追蹤十分重要，特別是停藥後的前半年，最好較密集的追蹤肝指數。

如果B肝病毒真的復發了，才能及早偵測，必要時趕緊再次用藥治療，以避免B肝病毒大爆發，演變為可怕的猛爆性肝炎。

藥物方面，一般會以原來的抗病毒藥物接續治療，並非一旦B肝復發就無藥可治。（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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