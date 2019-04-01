加強性平教育 學生有警覺、老師別越線

2019-04-01

師生權力不對等

〔記者林曉雲／台北報導〕面對狼師，教師團體、家長團體及學者專家均表示，要加強學校內的性平教育，讓學生深刻體認，老師和學生之間有權力不對等的關係，老師不能以愛情引誘或成績要脅等為由，侵犯學生的身體。同時亦應教育家長，不要害怕面對孩子受侵害事實，閉著眼掩蓋無法解決問題。

給孩子支撐 教團︰家長別害怕面對

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，學生平常要被教育應有警覺心，也要清楚知道身體紅線，師生之間不能有身體緊密接觸，甚至擁抱都不宜。如果發現某位老師有不合理的舉動或要求，要勇敢向其他老師求助。張旭政也呼籲應同時教育家長，不要想掩蓋孩子受害的事實，否則反而是讓孩子走不出傷痛，賠上未來的人生。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱強烈譴責案發學校，該名狼師顯然是一犯再犯，第一次有舉報學生受害，怎能以加害老師和被害學生均否認性侵而結案？會不會孩子是被要求否認遭侵害？是否「師師相護」？而校方把狼師趕出該校，如果真讓別的孩子受害，校方就是性侵案的幫凶。他呼籲，涉案狼師如侵害多人，除解聘、永不錄用之外，司法單位應介入調查，將狼師繩之以法。

不是你的錯 專家︰要告訴受害學生

協助處理校園性侵案二十多年的學輔專家黃俐雅表示，受害孩子需要有人告訴他「不是你的錯！」犯錯的是行為人，是年紀大的成年人，又具有老師的身分，親師必須一起幫助受害孩子療傷和重新站起來。此外，教育部應要求學校落實性侵害犯罪防制法規定，督促小一到高中生上足四小時相關課程，學習建立身體界線，體認到老師和學生不能單獨在密閉空間，對任何侵犯威脅都要說「不可以」，受害學生在任何時間都可以提出申訴，啟動性平調查，為自己討回公道，且保護他人免受傷害。

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