春遊補助上路 飯店遊覽車喊漲

2019-04-01

旅行業者憂成本上升 衝擊國際觀光客市場

〔記者蕭玗欣／台北報導〕春遊專案今上路，自由行旅客住宿每人每日補助五百元，十八至四十歲青年入住小鎮民宿、離島各多加碼一次獎助等，目標希望帶入六十二．五億觀光收益。有業者反映，政府一連串國旅補助，已牽動住宿費、遊覽車喊漲，中南部飯店從一晚一千一百喊到一千九百元，遊覽車一天車資上看九千元，卻仍一車難求。學者也擔憂，國旅漲價，相對也恐怕嚇到國際觀光客不到台灣旅遊。

住宿費一晚一千一漲到一千九

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，去年起一連串國內旅遊補助，已經讓市場出現板塊移動，三到五月又是國內旅遊大旺季，鄰里活動、媽祖進香都在這個時候，全台除了花東，所有飯店都漲價。以前入境業者一晚飯店只要一千一百元，三月過後漲到一千八、九百元，可能持續到四、五月。且飯店業者只願接待單價高的國旅，反而排擠入境市場。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，擴大國旅補助讓民眾出遊變多，連旅行團也有補助，因此遊覽車和飯店房價都提高；國際觀光團客旅遊成本增加，原本想住合法飯店旅館的散客，也有可能因此轉去住價格較低的日租套房，觀光局要留意入境市場變化。

遊覽車一天車資六千喊到九千

不僅住宿價格持續飆漲，連遊覽車車資也一路攀升。過去幾年因中國團客縮減，遊覽車車資一天約六千元，現在突然國旅爆量，三月份過後的遊覽車一天車資都漲到八、九千元，部分灣靠台灣的國際郵輪臨時需要遊覽車，更喊價到九千元以上。

有業者認為，雖然國旅市場活絡，但這是政府的補助措施導致，並非市場自然機制，待補助告一段落，就像打完嗎啡後全都失效。但對入境市場來說，來台成本上升，國際觀光客不一定會再選擇台灣，可能轉向日、韓等周邊國家。

觀光局表示，市場活絡，價格自然就會有波動，待春遊專案告一段落，會做檢討，也會了解相關意見是否為全面現象。

此外，觀光局表示，為了整合活動資訊並便利各縣市政府辦理自由行獎補助活動核銷，建置了春遊自由行活動專區，開放業者登記參加及供民眾查詢。另預計今天起開放業者登記旅客身分證號碼等資訊，針對十八至四十歲的青年加碼，系統也會自動計算。

各縣市春遊加碼方案

觀光局春遊專案今天上路，自由行旅客住宿每人每日補助五百元。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/