拒假新聞 台師大生也連署 ！

2019-03-31

不滿被中天代言 世新生發起反旺中

〔記者林曉雲、劉力仁、蕭宇涵／綜合報導〕拒絕假新聞運動風起雲湧！

繼台大、政大等學生拒絕假新聞行動之後，台灣師範大學、世新學生紛紛跳出來，發起反中天運動，拒絕假新聞。

台師大暗暝合作社發起「轉台假新聞、守護真自由」連署活動，發起學生表示，來自中資的假消息、假新聞在台灣層出不窮，不僅違反人們溝通時最基本的真誠、真實，更傷害民主運作最基礎的信賴原則，台灣從LINE群組、各社交媒體，甚至最應追求新聞真實和國際高度的新聞台，都已成為公然業配、造神、升高社會對立的「造假台」。

不讓假消息害台 鼓勵自主轉台

「轉台假新聞、守護真自由」連署活動，除凝聚師大人共識，也將向師大附近餐廳表達學生拒絕收看假新聞和假新聞台的想法，鼓勵參與連署者以「自主轉台」方式行動；暗暝也會和店家溝通，嘗試讓店家瞭解學生想法，建立溝通管道。

世新大學學生則發起「我世新人，我反旺中」連署，質問「為什麼中天新聞台一定要堅持弄臭所有媒體工作者的名聲？」以傳播學校學子身分喊話：「我是世新大學學生，我拒絕被中天新聞台代言。」

世新學生在網路上自主發起「我是世新大學學生，我拒絕被中天新聞台代言。」認為中天新聞台已成為傳播學院的負面教材，批評中天未能恪守新聞倫理，更將所有指控都當作是惡意抹黑，舉著新聞自由大旗，將自己放在受害者位置，卻未對荒腔走板的新聞內容做出更正，令校友質疑「不覺得羞愧嗎？」

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，不只世新學生的行動，最近社會各界很多批評跟主張，都表達大眾對新聞專業的堅持以及公眾對新聞品質的期待，NCC依法監理媒體，係為維護通訊傳播健全發展、維護公眾傳播權益。

中天則回應，「讓台灣人民得以過更好的生活，是中天新聞台秉持的宗旨」，認為依相關收視率調查數據來看，「中天新聞台就相關議題之報導，實獲各年齡層民眾的支持與認同，亦可同時反映本台秉持的宗旨亦獲得大多數民眾的支持。」中天還敬告媒體同業，對有關該台相關新聞之報導，請務必向該台進行查證。

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