喪葬觀念改變／我遺體火化率逾96％ 全球僅次日本

2019-03-30

〔記者黃欣柏／台北報導〕清明節將至，內政部昨公布國內喪葬統計，二○一七年我國遺體火化率達到九十六．三％，在全世界僅次於日本，也創下我國歷年新高。另，選擇環保自然葬的人數也來到七七四三人，大約每二十人就有一人選擇樹葬、海葬（下圖，資料照，中市府提供）等環保自然葬，顯示國人葬俗觀念持續轉變，認同火化及環保自然葬的民眾越來越多。

去年選環保自然葬約8％

內政部民政司副司長鄭英弘指出，我國遺體火化率二○○八年時是八十八．一％，到二○一七年已達九十六．三％，等於十年內增加八．二個百分點，創下歷年新高。傳統觀念上較難接受的樹葬、海葬等環保自然葬，人數也從二○○八年的六六九人、約○．四七％，成長到二○一七年的七七四三人、約四．五％，成長幅度逾十倍。

鄭英弘表示，環保自然葬的七七四三人中有六二九六人是採用樹葬，一一五三人選擇放在公園或綠地，二九四人選擇海葬，顯示民眾對環保自然葬的認同度逐年提升。

去年的數據雖然還沒完成統計，但鄭英弘透露，目前粗估環保自然葬的比例應該會提升到大約七．九％，總人數約一萬三千多人。

為了精進殯葬人員的專業技能與品質，內政部已在二○一二年訂定「禮儀師管理辦法」，並從二○一四年開始核發禮儀師證書，截至去年底，國內的有牌禮儀師已達到九二九人，未來將會持續透過證照制度，提升國內喪葬禮儀品質。

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