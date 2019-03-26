《杏林點滴》特殊感染症診斷 如推理小說抽絲剝繭

2019-03-26

記者羅碧／專訪

當初本來鑽研兒童免疫學，但因同學從住院醫師第二年就立志要走小兒免疫科為「次專科」，黃立民不想奪人所愛且破壞同窗情誼，住院醫師第三年選次專科時就選小兒感染科。結果發現感染科非常有趣，除了要懂得小兒免疫、心臟、腸胃等其他次專科的領域，而且在特殊感染症的鑑別診斷時，要抽絲剝繭，如同他愛看偵探推理小說一樣，推論因果關係，而防範疫病傳播。

令黃立民遺憾的是，今年台大和北榮內科系第三年住院醫師選次專科時，感染科竟然掛零，沒有人要走感染科；他表示，年輕醫師都寧可選擇腸胃科或心臟科，主要是因為現在健保給付並未包含感染症管控的費用，只有給付門診、藥品、檢驗、住院等費用，但是感染科醫護人員和感染監控系統與相關措施都需醫院自行負擔，如同急診科在醫院體系中屬於不賺錢的科別，感染科醫師所得低，且一旦有疫情流行，又得身先士卒，暴露於感染風險中，都會影響年輕醫師選擇考量。

憂心年輕醫師不選感染科 盼政府投注經費防疫感控

黃立民說，2003年的SARS疫情凸顯出院內感染管控的重要性，當時有患者從中華路走到延平南路，因為不想繞路，直接穿越和平醫院，就感染了SARS；2015年韓國的MERS疫情也是和韓國人的探病文化密切相關，也暴露了韓國院內感染管控的嚴重缺失。

黃立民說，MERS事件後，韓國醫師告訴他，韓國是民眾住院自付感控費用，平均下來，每個人的負擔也不會太重；日本則是政府編列預算，值得我國借鏡。

黃立民說，全球已經是一個地球村，每種疾病都有長短不一的潛伏期，無症狀從1天到10天，等到出現症狀時，才有傳染性，這時感染者都已經到他國或進來台灣了，如果發病地點的衛生防疫體系不健全，就會爆發流行，全世界都有同樣的危機，至少可做的是，在醫療院所就防堵住疫病，讓它不再回到社區，造成更大的危害。但是醫院若沒有相關醫療人員編制及經費，就可能出現防疫漏洞。

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