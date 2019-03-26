《杏林點滴》提升孩子免疫力 感染症醫學會理事長黃立民：打疫苗、營養均衡 減少壓力

2019-03-26

記者羅碧／專訪

家長最關心的事莫過於「如何提升孩子的免疫力，不要常生病？」台大醫院小兒部主任，也是台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，該接種的疫苗都要接種，同時要營養均衡、盡可能減少塑化劑等有害物質暴露，還有家庭和睦。

他說：「如果父母常吵架，孩子情緒差，壓力大，免疫力就會下降，也就容易生病。」

和睦親子關係 有助於孩子健康

本身育有2個孩子的黃立民認為自己是一個滿開明的父親，和孩子的互動良好，手機來電答鈴也是女兒幫他設定的韓國流行舞曲，但因平常工作繁忙，所以太太在教養孩子方面付出比較多的心力，但全家關係良好，也會一起出遊。

像他自己研究一套提升免疫力的方式，就是補充綜合維他命、維他命E和B12，但因為還有正常飲食，所以他認為，不用每天吃，大約兩天吃一次就可以了，太太也跟著他這樣做。

台灣因推行預防接種政策多年，所以一個孩子從出生到兩歲大，應接種的疫苗有15種、大約19針，有些人會認為孩子好像「針包」很可憐，黃立民說：「現在的疫苗法規嚴格，常規疫苗都有層層把關，家長不用擔心安全性，反倒是在自然環境中，病毒和細菌活躍，一旦感染，其併發症是很可怕的，甚至會致死或留下嚴重後遺症。」

黃立民說，像麻疹引發的腦炎發生率是1/1000，明明麻疹可以透過預防接種達到保護效果。但是卻有一群人相信自然醫學，說「麻疹疫苗不安全，打了會傷害小朋友」。

黃立民指出，最著名的例子是1998年英國胃腸病學家韋克菲爾德（Andrew Wakefield）在國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）把「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR疫苗）」連結到自閉症，讓不少家長認為只要替孩子接種MMR疫苗，就會讓孩子出現自閉傾向；雖然這份研究已經被《刺胳針》推翻及撤銷，菲爾德的醫師執照也被吊銷，但菲爾德本人仍四處演講，像歐洲、日本等國麻疹疫情愈演愈烈也和未接種疫苗有關。

施打疫苗 防範感染及病毒傳播

黃立民說，其實小孩是傳染病最大的傳染源，因為小孩一旦感染，病毒量都很高且持續天數較長，像成人罹患流感大約一週後，在咳嗽中的病毒量就會減少，傳播力降低，但是小孩感染流感大概要兩週才會好，病毒量很高，除了新生兒腸病毒等疾病可能是被大人傳染疾病，大部分的大人都是被小孩傳染，特別是小孩很黏人，會要人抱且靠得很近，常是零距離。

黃立民笑稱：「小孩也是最可怕的生物武器。」所以該打的疫苗一定要接種，有助於防範感染及病毒（或病菌）的傳播。

黃立民說，打疫苗就像是買保險一樣，臨床上常聽到病童家長說：「早知道我就讓他打疫苗了…」但後悔也來不及了。

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