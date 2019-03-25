《愛肝加油站》皮膚出現蜘蛛痣 可能是肝硬化引起

2019-03-25

文／許金川

Q：我的先生愛喝酒，最近因為皮膚出現一些紅色像痣一樣的斑點，我們以為是喝到劣酒過敏，去看了皮膚科，一開始查不出原因，最後醫師把我們轉到肝膽科，結果竟然診斷是肝硬化引起皮膚的蜘蛛痣。

我非常訝異，一是我先生本身並沒有B肝或C肝帶原，怎麼會突然肝硬化？再者，為甚麼明明是肝臟問題，卻以皮膚的症狀來表現呢？

A：肝硬化的形成，來自於肝臟長期發炎、壞死，可能原因除了B、C型肝炎之外，如果有長期飲酒或服用藥物及保健食品，或是自體免疫性肝炎及嚴重的脂肪肝等，都可能造成肝細胞不斷發炎受損，逐漸形成肝纖維化，最後演變為肝硬化，其病程進展可能5年、10年，甚至更久，並非突然發生，但是由於肝臟內部沒有痛覺神經，如果沒有檢查，很難察覺肝臟是否出現異狀。

肝硬化患者因為肝臟功能較差，有可能導致雌性素代謝不良，所以體內的雌性素會持續累積，因而出現血管擴張，形成所謂的蜘蛛痣，最常出現在臉、頸、前胸等部位。此外，手掌兩側大拇指與小拇指下方的大、小魚際，同樣也會因為雌激素增加，讓血管充血、擴張而形成肝掌。

另外，還有些男性肝硬化患者，會因為雌激素增加，出現所謂的男性女乳症。

您的先生一開始確實是出現皮膚異狀，但經仔細明察之後，根本原因則是肝硬化引起體內雌性素代謝異常，最後才會出現所謂的蜘蛛痣。

當前最重要的是查明肝硬化的原因，除了酒精之外，最好進一步釐清脂肪肝的程度嚴不嚴重，本身有無自體免疫問題，必要時，可能需要肝臟切片，才能針對引起肝硬化的根本原因進行改善及治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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