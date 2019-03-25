調查台、日、中3國男性／就醫重振「雄」風 台男最怕羞

2019-03-25

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣男人當自強！高雄榮總泌尿科和日本合作，首次針對患有勃起功能障礙的民眾進行調查，發現台、日、中三個國家有勃起功能障礙的男人中，日本人最願意為享受性愛而治療，台灣男人則墊底。

高雄榮總和日本合作 研究登國際期刊

高雄榮總泌尿科醫師簡邦平等人和日本泌尿科醫師合作，藉由網路問卷調查台、日、中三國共六百多名勃起功能障礙患者；結果發現，三個國家中，日本男人最願意為了有良好的性愛而吃藥，「總是做足準備」的比例高達卅三％，其次為中國的廿五％，台灣僅有十七％。

這次調查的受訪者平均年齡約五十歲，除確診勃起功能障礙外，受訪者還患有高血壓、高血脂、攝護腺等相關慢性病。簡邦平說，研究最想得知的是男人對於改善勃起狀況達到好的性愛的意願，不過結果很明顯地看出，台灣男人對於服用藥物的意願很低。

簡邦平說，台灣社會對於男性要治療勃起功能障礙仍有負面觀感，男人多會覺得羞於治療，「很多男人會覺得丟臉」；但他強調，這是自然的身體老化，很容易就能改善，最安全且有效的治療方式就是服藥，比起打針、手術都有用得多。

簡邦平說，國際普遍研究認為，男性有勃起功能障礙的盛行率約為四十歲有四十％、五十歲有五十％，依此類推。他認為，除了社會風氣外，健保沒給付勃起功能障礙的治療，可能也影響了台灣男人的治療意願。

勃起功能障礙俗稱陽痿，主要分為器質性和心因性因素，包括慢性病、內分泌等問題都會造成器質性影響；而心理精神狀況和壓力就是心因性影響，以及兩種因素都有的混合性，造成較嚴重的勃起功能障礙。

簡邦平說，其實有勃起障礙極可能和身體有其他疾病有關，例如心血管疾病等，到醫院就診時，醫師還能同時做其他檢查，也是幫助自己及早發現潛在的健康隱憂。

他也提醒，要避免勃起功能障礙的方式包括生活作息規律、運動、健康飲食、控制體重、不吸菸喝酒等。

這項研究已在本月刊登於國際期刊《Sex Med》（性醫學）。

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