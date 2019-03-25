美國研究：開夜燈睡覺 恐誘使乳癌擴散

2019-03-25

抑制大腦分泌褪黑激素 癌細胞更易轉移至骨骼

〔編譯孫宇青／綜合報導〕開夜燈睡覺已證實會抑制大腦分泌褪黑激素，導致人體免疫功能降低，包括刺激乳癌細胞產生抗藥性。美國一項最新研究進一步在小鼠身上做實驗，發現脛骨被植入人類乳癌細胞的小鼠，若全天候置身在光線之中，其腫瘤明顯長得較大，骨骼也受到更大損傷。團隊推論，若乳癌患者夜間暴露在光線下，癌細胞恐更容易轉移至骨骼。

在美內分泌學會年度會議上發表

這項初步研究由路易斯安那臨床與轉譯科學中心（LACATS）、路易斯安那癌症研究聯盟（LCRC）及美國杜蘭大學晝夜生理機制中心合作資助，成果發表於廿三至廿六日紐奧良市的美國內分泌學會（ENDO）年度會議。研究團隊創造出罹患骨轉移性乳癌的雌鼠，而這些雌鼠與人類一樣，其體內褪黑激素的分泌，也受到生理時鐘變化的強烈影響。褪黑激素已證實具抗癌效果，也能改善睡眠。

團隊在實驗鼠的脛骨中，注射雌激素受體陽性的人類乳癌細胞，所有實驗鼠每天都保持在光照下十二小時，接著再讓其中三隻處於黑暗中十二小時，刺激牠們產生更多內源性褪黑激素；另三隻則暴露在微弱燈光中十二小時，以抑制褪黑激素的生成。團隊說明，微弱燈光的照度為○．二勒克斯，比夜間照明和手機顯示燈的光線還微弱。

杜蘭大學醫學院助理教授安巴拉甘（Muralidharan Anbalagan）指出，Ｘ光影像顯示，比起處在明／暗分明環境中的實驗鼠，全天候暴露於標準光／微弱光的實驗鼠，具有更大顆腫瘤，骨骼損傷情況也更嚴重。他指出，該研究確立了完整的夜間生理時鐘褪黑激素抗癌訊號，在抑制骨轉移性乳癌生成上的重要性。團隊接下來將致力找出減緩這種轉移情形的方法。

夜間微弱光線 將致生理時鐘紊亂

安巴拉甘強調，這是首次有研究發現，夜間的微弱光線將導致生理時鐘紊亂，進而增加骨轉移性乳癌生成的機率。他認為研究成果具警示意味，因為許多乳癌患者可能會因壓力、睡眠不足、使用行動裝置或夜間工作，而過度暴露在光線中。

美國癌症研究所（NCI）統計顯示，美國二○一七年有逾十五萬名女性乳癌患者，癌細胞擴散至乳房以外，往往會進入骨骼，常導致劇烈疼痛和脆弱骨骼。

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