公路客運票價 恐漲15-20％

2019-03-24

業者提檢討案 公路總局依18項成本精算

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道客運業者從今年二月起陸續調漲票價，全台三十二家客運業者、經營四百八十條公路客運路線，也提出票價檢討案，公路客運可能漲價。

將由交通部費率審議會決定

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會在去年七月，提出客運營運十八項成本票價檢討案，申請票價上限調漲三十％；交通部公路總局邀集專家學者組成的審議委員會審查後，認為合理漲幅應在十五％至二十％間。

公路總局局長陳彥伯表示，已將會議紀錄提報交通部，等收到交通部同意會議記錄結論回覆後，公總會依照會議紀錄結論，將費率調整方案呈送交通部費率審議會，由費率審議會決定是否上漲，公路總局並無決定權。

公路客運運價目前是依油料、車輛折舊、薪資、材料、站場租金等十八項成本精算，政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價。每兩年可檢討一次，但上次調整運價為九十九年五月，當時公路客運運價漲十三．八四％。

目前公路客運基本里程的起跳價為二十五元、每公里運價二．九七元。客運公會去年七月向公總提出十八項成本檢討案，指運價上限可調漲三十％，起跳票價從二十五元漲至三十三元；不過公路總局認為，物價雖提升，但相關設備更耐用、車輛載重也比以前高，以往若要派三輛車載運，現在只要一輛，合理漲幅應在十五％至二十％。

國光客運指出，如果票價上限能調漲十五％，絕對是天大的好消息，但交通部還會再審核，業者對於是否能漲到十五％並不樂觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/