南二中第一人！／看Youtube自學英文 鄭勝偉多益990滿分

2019-03-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南二中三年級生鄭勝偉參加多益測驗拿下九九○滿分，成為「創校百年來第一位」。自小對英文有濃厚興趣的他，高一就挑戰多益，考出九○○分，今年二月再次挑戰，平時觀看YOUTUBE免費影片廣泛鑽研，考出滿分，師生又驚又喜，恍然大悟「原來他不是在追劇」。

鄭勝偉說，英文不僅是考試科目，也是世界最廣泛流通語言，透過英文而學到的資訊量，更是其他語種的好幾倍，可說是快速通往世界各地的金鑰，因此課程外的自主學習才是貼近真實生活的英文，尤其是YOUTUBER有各國口音、俚語，甚至美式幽默，都是很好的學習題材。

鼓勵學弟妹多上網學習

鄭勝偉父母都是上班族，自己也沒有歐美國家的旅遊經驗，完全是靠著網路影片自學。他建議，對英文不擅長的學弟妹們，可透過自己感興趣主題，搜尋網路的英文資訊，文章、照片、影片都是很棒的學習素材。

他以自身為例，國中時期對科技發展非常感興趣，開始大量閱讀國內外各種科技相關資料，進一步去理解相關專業詞彙，閱讀速度與時俱增，現在不懂的單字越來越少，「最大的報酬，就是在不知不覺中英文成為每天都會用到的工具。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/