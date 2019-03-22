糞便潛血篩檢 大腸癌死亡率降7%／50到74歲每2年免費檢查一次 簡單採樣即可早期發現

2019-03-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕大腸癌一直是國人十大癌症發生率之首，二○一六年高達一萬五千多人確診，其實只要簡單的糞便潛血篩檢就能有效預防大腸癌，根據台大和國健署合作研究，有篩檢的民眾中高達九十四％發現早期大腸癌，降低七％的死亡率。

每年五千多人死於大腸癌

根據衛福部癌症登記顯示，從二○○六年起，大腸癌發生率從每十萬人中卅七．四人，增加到二○一六年的四十一．三人，每年死亡人數約五千多人，但高發生率，其實也代表靠著普遍篩檢早期發現。

現階段國人篩檢率約四成，台灣大學團隊分析三三五萬人的癌症相關資料庫，顯示五十到六十九歲符合大腸癌篩檢的民眾，已降低大腸癌死亡率達七％。

國健署提供五十到七十四歲民眾每兩年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需靠一個小採樣管採樣，再送回醫療院所檢驗，就能檢查糞便潛血。

台大醫院內科部消化內科醫師李宜家說，透過糞便潛血篩檢、再經確診後可有效降低十年後大腸癌死亡率達六十％，且能發現很早期如第○期到第一期的腫瘤。

篩檢為陽性者 94％屬早期

根據國健署統計，篩檢為陽性者，高達九成四為早期癌症，及時接受治療，五年存活率高達八成五。

李宜家說，篩檢出陽性的民眾約七成會進一步檢查，剩下三成民眾有極高機會是大腸癌高風險群，三年內就可能從瘜肉惡化為大腸癌。

國健署建議，民眾可養成良好生活習慣，包括均衡飲食、成年人每次運動至少維持十分鐘、每週至少五天、每週累積達一五○分鐘的中等費力身體活動，或七十五分鐘的費力身體活動，並控制體重。

國健署也補助五十到七十四歲民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸。若篩檢為陽性個案，可到醫療院所接受大腸鏡確認診斷，若只是大腸瘜肉（極易惡化成腫瘤），醫師當下可就用內視鏡直接切除，病患只需定期回診即可。

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