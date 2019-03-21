胃塞滿塑膠 柯氏喙鯨一屍兩命

2019-03-21

海洋廢棄物危害大

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東海岸上週連續出現三起鯨豚擱淺案，其中一件是柯氏喙鯨，海洋委員會海洋保育署昨公布解剖結果，發現胃裡都是塑膠垃圾，包含麻布袋、塑膠袋及塑膠片等，腹中還有未出世的胎兒，一屍兩命令人哀傷。

花東海岸上週連續發生三起鯨豚擱淺事件，十五日發現的柯氏喙鯨身長五六五公分，外表有幾處被達摩鯊咬傷的傷口，屍體浮腫，出現異味，體表皮膚開始脫落；與中華鯨豚協會進行檢查，總共發現六個以上塑膠袋、四個麻布袋、硬質塑膠片一塊、數團纏繞在一起顏色粗細不一的長條狀塑膠、二條粗細不一的魚線，還有許多塑膠碎片。

令人感到遺憾的是，牠體內懷有一隻一六五公分的胎兒。海洋保育署指出，無法直接斷定這隻喙鯨是因為攝入過多垃圾而導致死亡，因為胃內仍有食物殘渣，推測覓食能力沒有完全喪失，但當體內有這麼多無法消化的異物，必定造成很大的生理壓力；等待電腦斷層掃描紀錄後，再由專家們討論如何進行研究，也會尋求國際學術合作的可能性。

海洋保育署指出，就菲律賓與花蓮兩件柯氏喙鯨擱淺死亡的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的生存環境造成極大的危脅；除請港口管理單位確實督促船員，勿隨意丟棄生活垃圾於海洋，也在臨海縣市成立環保艦隊，鼓勵漁民對自己產生的生活垃圾自我管理。

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