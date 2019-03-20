日航、國泰、廈航 來台招空服員

2019-03-20

〔記者陳宜加／台北報導〕全球航空業蓬勃發展，台灣空服員具備優異外語能力，工作表現也相對優異，吸引外籍航空紛紛來台招募，今年日本航空、國泰航空、廈門航空、新加坡航空等外籍航空均來台徵才，航空界人士指出，每年有上千人報考外航，整體錄取率不到三％，競爭激烈。

台籍空服員備受外籍航空青睞，去年廈門航空、卡達航空、酷航均兩度來台徵才，新加坡航空更是一年三次；日本航空也擴大招募台籍空服員，澳門航空、菲律賓亞航與柬埔寨航空也都來台招募台籍空服員。

去年獲五星級航空評比的日航表示，台籍空服員具備優異外語能力，且台、日人民對於服務理念相符，社會文化認知也相近，今年擴大台籍空服員編制。日航報考日期自三月十八日至四月廿六日止，錄取者將於今年派往日本受訓。

駐外須考量當地物價

相隔六年，國泰航空也再度來台招募空服員，預計招募一二○至一五○人，起薪約新台幣五．五萬至六．三萬元。國泰台灣區總經理李載欣指出，國泰航空目前有逾五百名台籍空服員，是團隊重要組成。國泰報考資格須為本國籍十八歲以上，男女不拘，伸手高度二○八公分以上。報名時間至三月卅一日止。

中國廈門航空今年也再度來台招募空服員，國、英語溝通能力是基本要求，有日、韓、閩南語能力或具備空服經驗者優先錄取，報名至四月廿日截止，年薪約九十萬至一百五十萬元。

新加坡航空去年因重啟全球最長紐約─新加坡航線，三度來台招考，月薪達十、十一萬元不等，今年報名已截止，預計四、五月面試。

航空界人士指出，外航薪資雖高於國籍航空，但空服員須居住外地，仍須評估當地物價與生活開銷。

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