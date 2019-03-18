6都準公幼 特准北市加碼惹議

2019-03-18

草案首度曝光 考量北市消費物價高 收費上限可破萬

〔記者林曉雲／台北報導〕六都準公共幼兒園政策預計八月全面上路，教育部草案首度曝光！因六都幼兒園規模較大，準公共化幼兒園擬從三級變二級，只分六十人上下兩種；較引人注意是，在家長自付四千五百元和中央補助五千五百元不變下，考量台北市消費物價高和可支配餘額較多，將特許台北市可自行加碼補貼，讓幼兒園收費可突破上限，提高到一萬二千元至一萬三六六○元。

預計8月上路 從3級變2級

教育部預計今天邀請全國約二百個私幼業者舉辦座談，也正積極與六都溝通，目標三月底公佈確切方案。

教部今邀全國私幼業者座談

全國非六都的十五縣市自去年推動準公共化幼兒園政策，採用三級距，每人每月可收費八千至一萬不等。六都則預計八月全面推行；據統計，全國幼兒園幼生共五十三萬九千人，近六成九讀私幼，而六都私幼占全國私幼近一半，政策成敗更具重要性。

60人以下每人每月收1萬

據了解，因應六都較多大型私幼，教育部草案擬把原本六都幼兒園改為兩級，六十人以下、每人每月可收費一萬元；六十人以上、每人一萬元以下。

但據指出，由於北市物價及有意加碼補貼，教育部擬將特許北市可將幼兒園收費提高到一萬二千八百元和一萬三千元，突破一萬元收費天花板；前提是家長每月自付四千五百元和中央補助五千五百元不變，增加部分由北市補貼二千至四千元不等。

但如此是否挑戰行政院要求的「平價」原則，對其他縣市要壓低私幼收費而加入公共化則將造成壓力，恐引爭議。

教育部國教署對於六都方案未置評，強調與私幼團體及六都討論定案就會公佈。對於十五縣市，教育部國教署署長彭富源表示，迄今有三○四園、逾卅八％加入，可嘉惠三萬多名幼兒，而公共化加上準公共幼兒園所提供平價服務量已逾六十％。

私幼業者則有不同意見。台北市私幼業者對加碼多按讚，但認為即使加到一萬三六六○元，也難達北市水準。業者也抱怨，政府政策若只要「平價」，恐造成劣幣驅逐良幣？也是在消滅私幼生存空間。

業者怨分等級 拉大城鄉差距

非台北市的私幼業者則多質疑一國多制，準公共幼兒園收費應要全國一致，以六十人為分界線的依據何在？北市有錢就可拉高到一萬四，窮縣市就只能收八千，把私幼分等級，如同把私幼生分級，恐更嚴重化城鄉差距？也把幼兒園弄更亂。業者表達要向五都遊說加碼，否則不排除拒絕加入準公共化。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱也質疑，為什麼北市可拉高收費？品質可確保更好？恐不符公平正義。而十五縣市迄今只有三成八私幼加入，顯見此政策雖有良善理念，執行仍有待加強。

準公共幼兒園 六都（草案）v.s.十五縣市

六都準公共幼兒園政策預計八月全面上路，教育部草案首度曝光！考量台北市消費物價高和可支配餘額較多，將特許台北市可自行加碼補貼。（資料照）

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