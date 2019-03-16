宣傳澎湖觀光卻說不屑來 網紅犯眾怒

2019-03-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一粒老鼠屎壞了一鍋粥？原本成功創造話題、熱銷觀光的「跟著網紅遊澎湖」活動，卻因網紅游否希在影音平台發表「不屑說」辱澎言論，引發澎湖鄉民集體在網路上圍剿，也讓行銷美意大打折扣，飯店業者急忙撇清，游昨晚在臉書道歉，稱是做節目效果，不夠周全。

游否希道歉、影片下架

三月五日旅遊業者結合飯店、航空等相關業者，邀請上百位網紅及直播主抵澎兩天一夜遊，其中包括影音平台點閱率破百萬的含羞草日記否希哥、草爺及超艾夾等人，原希望藉由人氣網紅打響澎湖名號，不料游否希辱澎說反重挫澎湖觀光及飯店形象。

游否希是透過含羞草日記團隊，拍攝「在不瘋狂就等死─片師福利」短片，放在影音平台播放，片尾自稱「澎湖福朋喜來登飯店，要不是他花了六十萬，我根本不屑來」，被視為嚴重辱澎。

被指名的飯店業者表示，僅提供場地外借，並未贊助食宿費用；游否希晚間發臉書道歉文，表示是為節目效果、採逆向操作，是要傳達若沒旅行社邀請、無法入住高檔飯店，向旅行社、飯店業者道歉。

此段影片一上架就有三十八萬人次點閱，澎湖鄉民群起圍剿，要求針對辱澎失言出面道歉，影片旋即下架。不少網友認為這名網紅「得了便宜還賣乖」、「拿錢不辦事還扣分」等；也有人發起退訂閱、退讚行動抵制，並呼籲廣告金主及贊助商收手，避免請鬼拿藥單。

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