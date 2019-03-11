孕媽咪補鈣 早晚可喝杯牛奶

2019-03-11

營養師︰乳製品富含鈣質 兩餐間當點心更好

〔記者羅碧／台北報導〕台灣的孕媽咪缺鈣情況嚴重，不僅自身容易抽筋，也會影響胎兒骨密度。營養師建議，乳製品富含鈣質，孕媽咪不妨在每天早上及睡前喝一杯牛奶，若能在兩餐之間，以牛奶做點心更好。

台灣母胎醫學會調查報告警告，雖有八成以上的受訪孕婦知道鈣質的重要性，但國內僅有十．三％孕媽咪每日攝取足量的鈣質。

高雄馨蕙馨醫院婦產科曾翌捷醫師表示，門診中常見孕婦為抽筋所苦，尤其是半夜發作時更造成孕婦極大的困擾及不適。而孕期鈣質的補充，不僅能幫助胎兒骨骼發育所需及預防孕婦肌肉抽筋，有醫學研究更證實，也能用來預防孕期高血壓疾患的發生。

也可補充豆製品、深綠色蔬菜

曾翌捷建議，孕婦可多補充乳製品或原味 、低糖優酪乳，吃豆製品（豆腐、五香豆干等）、深綠色蔬菜等食品，也可考慮補充鈣片或鈣粉，以滿足母胎需求。

台北榮總營養師舒宜芳表示，一杯二百四十西西全脂鮮乳含約二百四十毫克鈣，一天喝兩杯以上，就可攝取到近五百毫克鈣。國健署《孕產期營養手冊》舉例，喝一．五杯牛奶（三五三毫克鈣），一碗海鮮粥（加蝦米、小魚干、魩仔魚等），配一份芥藍菜（一八一毫克鈣），加兩片五香豆干（一九一毫克鈣），就可在一日飲食中攝取一千毫克鈣。

含鈣量較高蔬菜有紅莧菜、芥藍菜、紅鳳菜、地瓜葉、綠豆芽等；一杯豆漿和一個十九克雞蛋黃則有約三十毫克鈣。

適量飲用乳製品可補充鈣質。

我國和他國孕婦 平均鈣質攝取量比較表

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