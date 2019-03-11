星期專訪》林口長庚醫院院長程文俊︰推分級醫療 要玩真的

2019-03-11

長庚醫院今年將轉出3.6萬人次至基層診所

記者黃以敬、吳亮儀／專訪

一年高達逾九百萬人次就診、幾乎逾三分之一台灣人口就醫的長庚醫院，不只是台灣醫務量最大，更有如領航群雁飛行，與五百多家基層醫院診所合作推動分級醫療，去年下半年轉出一萬八千人次病患，今年更將轉出三萬多人次；長庚決策委員會主委、林口長庚醫院院長程文俊強調，病患對醫師有信賴、轉診不易，但分級醫療應要「玩真的」，各級醫院有不同使命，長庚必須作為發展頂尖醫療及研究的醫學中心，還要與國際競爭一流定位，這些不是要追求高利潤，而是要回饋到社會與病患，也要讓醫師更有發展空間，最終更要成為讓民眾與醫護員工都能幸福的醫院。

駁最賺錢 醫務收益不多是「吃老本」

●問：長庚醫務量全國最大，外界常稱「最賺錢的醫院」，財報卻顯示醫務所得是倒數?如何界定長庚定位?

答：林口長庚為例，去年財報看似結餘七十多億，但其實長庚體系一年診療九百多萬人次、全國最多，真正向病患收費的醫務收益卻僅一億多，遠不如其他醫學中心動輒十幾、二十億的醫務收入，長庚根本是倒數。

長庚其實是在「吃老本」，是創辦人(台塑前總裁王永慶)早年不希望長庚為了怕虧損而犧牲醫療品質，因此捐贈台塑等股票而長年累積下來的股息股利，讓長庚可持續發展並提供如此龐大的服務量。

再論財務結構，長庚的人事支出高達五十二%，其他醫院則約四十%左右。這還是牽涉到價值觀，長庚有兩個「中心」，一個是病患，所以，醫務所得會在十名外；另一是員工為中心，因員工是資產，生活環境和待遇應要滿意，例如長庚今年年終就發出了四十六億，幾乎可建一所新醫院了。

●問：醫界五大皆空問題頻傳，住院醫師九月又將適用勞基法，工時降為每周八十小時，對醫界影響大？也曾傳出醫師外流危機的長庚如何因應？

答：數據會說話，去年長庚員工的離職率小於四%，創下歷年來最低紀錄，這就是向心力，要讓員工有向心力，醫院才能永續發展。

因應住院醫師要調整工時，長庚去年就逐步把制度作好調整，是完全合法。長庚的住院醫師大概是全國最大量，也因此較有較足夠人力去調整輪班制。但也因住院醫師全國數量、醫學院畢業生是固定的，醫院人事成本確實一定會增加。

主治醫師更是重點，目前八十小時絕對一切依法實施。未來端看衛福部政策如何推行，長庚都會遵循作好準備。

特殊是，長庚仍有鼓勵醫師多元發展的制度，以林口長庚有一千多名主治醫師為例，若醫師對研究或教學有興趣，例如一半時間臨床醫療，三分之二或一半時間挪做研究或教學，因此醫務收入薪資恐會有差距，這就由醫院給予彌補，這是要讓有興趣的醫師更多元發展。醫師作研究或教學，最終都會回饋到醫療進步，我們就要支持。

推雁行計畫 門診今年可減量4％

●分級醫療也是醫界須面對的政策目標，長庚有全國最大規模醫務量， 一年減二%門診，今年更要減四%?

答：很多病人信賴長庚醫師，就算是醫療到一定穩定程度或小感冒，要把病人轉到基層院所，確實很難，必須對病人及醫師大力宣導及說服。

但醫學中心要發展頂尖醫療及研究，分級醫療等政策是有意義的，當然要「玩真的」。長庚即推行「雁行計畫」，去年起號召二百五十六家診所和小型醫院加入，去年下半年一萬八千人次病患轉診到基層，現已增到五百六十家，今年增到四％、轉診會逾三萬六千多人次。

政府還未宣示推動分級醫療，長庚就已逐步酌減週六門診和夜診，我們也認為，醫師負擔應酌減，對醫師及病人都有好處。

長庚本身就有醫學中心、區域醫院及診所。醫療機構不管大小，都應有各自特色和任務。但例如基隆和嘉義長庚為區域醫院，但都被要求要到醫學中心水準，嘉義長庚是醫療虧本最多，但它被要求的任務及醫療品質就是這樣，虧本也沒辦法。

又如雲林長庚，一個那麼小的地區醫院卻有MRI核磁共振，很多大牌醫師去雲林看診。也因長庚認當初設立就是定位公益醫院，不可能要求賺錢，虧損難免，雲林長庚甚至有定期社區檢查、追蹤，整個雲林就是個模範社區計畫。

長庚體系希望是作到「幸福醫院」，在醫療上能服務台灣民眾，不求最高利潤，而要有最高品質服務，對內則以員工為重心，要建立向心力。長庚要更脫胎換骨，不同領域都要讓台灣民眾幸福。

投資30億 鼓勵醫師研究AI、精準醫學

●問：長庚醫務量最大，醫學研究也多。面對台灣少子化與高齡化，有哪些研究新重點？研究及醫務如何兩全？

答：長庚體系對臨床、教學、研究三者力求平衡發展，一直是很清楚的目標方向。臨床要做到高品質服務，教學則是一年有至少一千五百個住院醫師來學習，這對未來醫療發展很重要，教得好，未來醫師更能勝任。研究的目的，也是要將研究結果運用在病患身上。

長庚去年研究經費就投資近三十億元，醫師可依興趣和經驗做研究，醫院也會針對社會發展和國際趨勢來鼓勵研究。例如，「人工智慧AI」，全球都積極投入。但人工智慧要有大數據，長庚一年九百多萬人次就診、手術逾十九萬次，世界各國AI公司都想找長庚合作，國內中研院也是，長庚鼓勵自己醫師做研究，也絕對開放與學術界交流合作。

另一重點將推動「精準醫學」，例如同是糖尿病，但針對不同基因與體質病患，可不同用藥而更提高療效及避免不必要醫藥耗費，癌症化療或標靶治療，也可更精準看那些人合適，哪藥最有效，也就是個人化醫療。醫學治療勢必會往朝這趨勢走，美國前總統歐巴馬提出後，全球都很積極，進步很快，這也就是長庚的重點目標之一。

癌症治療更有它的急迫性，長庚率先推動國際頂尖的質子治療，目前只有林口和高雄，每年一千五百個病患，有很多經驗，後續研究也在做。

細胞治療，國內的特殊管理辦法近日出爐了，這也是很重要的新領域。另一更有趣的新領域，是「微菌叢的植入」，就是用糞便植入體內作治療，這也被視為「絕望中的希望」，前所未有的新治療；長庚是全國第一例，現已有三例，都很成功。這東西不只針對細菌感染，甚至也對心血管、甚至癌症可望有幫助，未來發展不可限量。

●長庚近期積極投入兒虐預防及運動醫學，似乎醫界較少見?

答：我也要強調，醫學不只求頂尖化，長庚另一重點是臨床實用，對偏鄉、弱勢則要照顧，要雪中送炭，不是錦上添花。

例如，人工電子眼，第一例是長庚，我們已有七例，對病人幫助很大，但一個就要六百萬醫療費用，長庚就提供補助。

此外，醫學不僅「治療」，也要「預防」疾病。我們知道運動和健康息息相關，要讓國人健康能預防疾病耗損，運動員就是指標，長庚五年前就開始補助運動醫學，針對頂尖選手，指派醫師和照護員、營養師，甚至照護員是一比一陪同征戰，投入費用龐大，現在檯面上很多金牌選手都曾有受過協助，迄今已有兩百多個選手，長庚因此連四年獲得國家推手獎。但長庚去年起轉變方向，因頂尖選手多已有廠商補助，不用錦上添花，長庚轉而針對國中小或是一些有潛力者提供協助培養，目前約選定五、六百個潛力小選手，或諸如宜蘭國中小學等學校運動團隊來協助，運動教育、醫師諮詢、營養提升、傷害避免等等，計畫性協助體育人才，也希望提升國人正確運動觀念，就能減少未來醫療付出。

又如最近兒虐事件備受重視，但其實長庚早在三、四年前就開始重點推動兒少保護。因為兒虐案件第一時間接觸處理通常是急診科醫師，統計顯示，近十五年來因為兒虐住到加護病房的人數就增五倍，長庚看到這數據警覺到事態嚴重，因此先從院內整合，包括小兒科，包括急診、外傷、眼科等等，這必須是動員整個體系的問題，這還不夠，也需官方單位出來，因此去年與警政署合作，長庚願意主動派出醫師到各地做教育訓練，也製作影片播放，今年跟社工司整合，明年要跟檢察官合作。要作這項「雞婆」工作其實很難的，因為通報後常須面對家屬會給壓力，但這是該做的，長庚就必須要推，因為這對面臨少子化的台灣及兒童是絕對有意義的。

醫療是台灣長項 應走出去打國際戰

●長庚另一鮮為人知的數據，也是台灣收治國際病患最多的醫院？國際化也是目標？

答：「既然要治療，當然就要選全世界最好的醫療。」去年全球知名的馬來西亞國手球王李宗偉傳出罹患鼻咽癌，選擇林口長庚治療，治癒回國後，馬國媒體大篇幅報導，問他為何到台灣治療，他回答要選最好的醫院去醫治。

長庚光是去年，就收治了三萬五千名國外病患，佔不到長庚醫務總量一%，不排擠國內醫療，但這些人來求醫，我們都接受，衛福部也大力鼓勵，因為就是無國界的醫療外交。

長庚一年更訓練國際醫師達一百七十位，他們到台灣、到長庚觀摩深造，很多受完訓都回國當主治醫師，不少當上各國醫院院長、主任，甚至有學員當上該國衛生部長。

政府希望推動醫療外交一國一中心，長庚在各國都有醫療交流，今年更申請馬來西亞當重點對象，下個月長庚就會到馬國簽約，希望和馬國醫院、大學和政府部門合作，更多人才訓練與醫療交流，醫院會成為台灣與國際交流的平台。

身為醫學中心，更當然希望醫療能國際化，能與國際競爭。醫療是台灣的長項，醫療體系不能自己滿意，長庚必須成為屬於國際級的一流醫學中心，包括臨床教學研究都需有國際水平，長庚會更鼓勵醫師多參加國際醫學活動，很多醫師已是國際醫學會會長，台灣必須要走出去。長庚與國內醫療院所是要合作，但要打的是國際戰，以台灣的實力，應在國際上更有自己的地位。

程文俊小檔案

106年主要醫學中心收支結餘

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