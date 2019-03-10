人物速寫》怕狗變幫狗 軍犬教頭投身浪浪志工

2019-03-10

記者涂鉅旻／專題報導

「Wow! Good Boy!」熱情地帶著軍犬訓練，親暱地互動嬉戲，是憲兵軍犬分隊副分隊長劉信宏日常。事實上，劉信宏民國九十六年調至軍犬單位前，對「毛小孩」有著幾分畏懼，如今卻成為肩負維安特勤重任的「軍犬教頭」，在休假時更和志同道合的現退役官兵、朋友擔任民間狗園志工。對劉信宏而言，狗已非僅是相互成長的最佳拍檔，更是家人般的存在。

從軍廿一年的劉信宏，提起和軍犬的互動經歷，喜愛的神情溢於言表，妙的是，這名「軍犬教頭」從戎前不僅無養狗經驗，甚至還怕狗。他憶起民國九十六年調至軍犬組（現軍犬分隊），和軍犬初次接觸，「哇！一群狼犬朝著我來！」令他震撼不已。

劉信宏和軍犬相處兩天後發現，「欸？怎麼和狼犬『見人就咬』的印象不同？」破除刻板印象後，看到狼犬愛撒嬌、貼心的一面。他說，狗是感情濃厚的動物，「心情好時會跟你一起開心，心情不好時會靠在你腳邊，好像在安撫你，非常懂人類情緒。」

擔偵爆重責 毛小孩一坐下就有「炸」

領犬員和軍犬為「一對一」搭檔，每日有三到四個小時一同操課、嬉戲，看似朝夕和毛小孩玩在一起，卻肩負總統、副總統蒞臨場所場勘、偵爆等重任。劉信宏回憶，民國一○五年三月，他和搭檔「Edan」到南港展覽館執勤，當他們走近一個置物櫃時，「Edan」隨即坐下目視櫃子，「我相信他判斷是對的，那櫃子有問題。」一開櫃，竟發現二大串鞭炮，解除危機。

10年「毛」夥伴退役 劉信宏超不捨

而當陪伴十年、曾一同參加援助菲律賓「慈航任務」的軍犬「查理」退役，交由民間人士認養時，劉信宏難免不捨。半年多前，劉信宏還特別到宜蘭探望「查理」，「我門一打開叫『查理』，查理就一直叫、超級開心，像遇到好久不見的朋友。」說到這，劉信宏臉龐浮現一抹欣慰的笑意。

劉信宏也和現退役官兵、民間友人共組「幫狗」（Bomb Dog）社團，到民間狗園擔任志工，更曾和夥伴自掏腰包捐贈上百包飼料。落實「領養代替購買」理念的劉信宏，也在狗園找到家庭新成員、一隻同樣名為「Edan」的狐狸狗。

「生命教育」印在課本上，是正義感十足的話語，但在台灣，理念和現實仍存在差距，劉信宏期盼盡己所長，將這四個字徹底落實。

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